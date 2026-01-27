28 января в 8 туре Лиги чемпионов «Монако» примет «Ювентус». Команды находятся в плотной борьбе за позиции в таблице: французский клуб занимает 21 место с 9 очками, а туринцы располагаются на 15 позиции, набрав 12 баллов. Матч имеет ключевое значение для распределения мест в таблице, а разница в текущей форме делает противостояние особенно интересным.

«Монако»

После разгромного поражения от «Реала» со счетом 1:6 «Монако» оказался в сложной ситуации. Команда стабильно забивает в Лиге чемпионов – в четырех последних матчах турнира, однако оборона остается слабым местом. В последних пяти играх монегаски забили 6 мячей и пропустили 13, что отражает серьезные проблемы в защитной линии. При этом «Монако» сохраняет атакующий потенциал и регулярно создает моменты, что подтверждается средним показателем 1.20 гола за матч.

«Ювентус»

«Ювентус» подходит к матчу в заметно лучшей форме. Команда выиграла три последних матча в Лиге чемпионов и демонстрирует высокую результативность – 13 голов в пяти последних играх. Особого внимания заслуживает оборона: туринцы пропустили всего один мяч за этот отрезок, что делает их одной из самых надежных команд турнира. Средний показатель пропущенных мячей – 0.20 за матч – подчеркивает системность игры в защите.

Факты о командах

«Монако»

21 место после 7 туров

Забивает в 4 последних матчах Лиги чемпионов

В среднем 1.20 забитого мяча за матч

В среднем 2.60 пропущенного мяча

Пропускает в 6 из 8 последних матчей

«Ювентус»

15 место после 7 туров

Победы в 3 последних матчах Лиги чемпионов

В среднем 2.60 забитого мяча за матч

В среднем 0.20 пропущенного мяча

Забивает в 14 из 16 последних матчей

Прогноз на матч «Монако» – «Ювентус»

Разница в текущей форме команд очевидна: «Ювентус» демонстрирует баланс между атакой и обороной, тогда как «Монако» вынужден компенсировать слабую защиту активной игрой впереди. С учетом стабильности туринцев и проблем хозяев в обороне логичным выглядит сценарий с преимуществом гостей и результативным характером встречи.

Рекомендованные ставки