«Арсенал» – «Кайрат»: прогноз и ставки на матч 28 января 2026 с коэффициентом 1.45

27 января 2026 8:12
Арсенал - Кайрат
28 янв. 2026, среда 23:00 | Лига чемпионов, 8 тур
1.45
Фора «Арсенала» (-2.5)
28 января в рамках 8 тура Лиги чемпионов «Арсенал» примет «Кайрат». Команды находятся на противоположных полюсах турнирной таблицы: лондонский клуб уверенно лидирует в турнире, тогда как казахстанская команда занимает последнее место. Разница в уровне игры, результатах и стабильности делает матч важным с точки зрения подтверждения статуса фаворита.

«Арсенал»

«Арсенал» проводит один из лучших сезонов в Лиге чемпионов и после 7 туров занимает 1 место с 21 очком. Команда выиграла 6 последних матчей турнира и демонстрирует высокую результативность – 12 голов за последние 5 игр. При этом оборона не всегда действует безупречно, пропуская в среднем 1.40 мяча за матч. Победа над «Интером» в прошлом туре подчеркнула уверенность команды и ее способность контролировать ход игры даже против сильных соперников.

«Кайрат»

«Кайрат» переживает сложный период в турнире и после 7 туров имеет всего 1 очко, занимая 36 место. Команда проиграла 4 последних матча Лиги чемпионов и пропускает в среднем 2.00 гола за игру. При этом атакующая линия действует нестабильно – всего 4 гола за последние 5 матчей. Несмотря на отдельные успешные эпизоды, коллектив испытывает серьезные трудности в обороне и организации игры.

Факты о командах

«Арсенал»

  • 1 место в таблице после 7 туров
  • 21 очко в активе
  • 7 побед в турнире и лучшая разница мячей
  • В среднем 2.40 гола за матч за последние 5 игр
  • В среднем 1.40 пропущенного мяча

«Кайрат»

  • 36 место в турнире
  • 1 очко после 7 туров
  • 4 поражения подряд в Лиге чемпионов
  • В среднем 0.80 гола за матч за последние 5 игр
  • В среднем 2.00 пропущенного мяча

Прогноз на матч «Арсенал» – «Кайрат»

Статистика и текущая форма команд указывают на явное преимущество «Арсенала». Лондонцы стабильно забивают и доминируют в матчах Лиги чемпионов, тогда как «Кайрат» регулярно допускает ошибки в обороне и редко добивается положительных результатов. Наиболее логичным сценарием выглядит уверенная победа хозяев с преимуществом в счете и контролем игры.

Рекомендованные ставки

  • Фора «Арсенала» (-2.5) – коэффициент 1.45
  • Тотал больше 3.5 – коэффициент 1.85

1.45
Фора «Арсенала» (-2.5)
Автор: Мещеряков Денис
Лига чемпионов Кайрат Арсенал
18+
  • Читайте нас: 