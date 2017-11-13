Бендтнер: «Ирландия не сможет играть дома только от обороны»

Нападающий сборной Дании Никлас Бендтнер ждет более открытого футбола в ответном стыковом матче отборочного раунда ЧМ-2018 с Ирландией на выезде.

«Ирландия не удивила нас в первом матче. Мы знали, что они будут играть строго от обороны. В этом заключается их успех.

При этом, мы полагали, что они будут атаковать более активно, а не просто бить мяч вперед в надежде зацепиться впереди за него. Но они защищались так, будто это был последний матч в жизни.

У нас было три хороших момента в первом матче. Жаль, что нам не удалось использовать их. Ирландия — сильный соперник, так что в выездном матче нам стоит прибавить в этом моменте.

Думаю, что ответный матч будет совсем другим. Ирландцы знают, что дома не смогут играть только от обороны. Они должны будут играть в атаке, поэтому у нас появится пространство.

Ответная игра получится более интересной для зрителей. Возможно, у нас есть небольшое преимущество, ведь результативная ничья в Дублине будет нам на руку», – заявил Бендтнер.

Напомним, что в первом матче в этой паре была зафиксирована ничья – 0:0. Ответная встреча состоится в Дублине во вторник, 14 ноября.