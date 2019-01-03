Бендтнеру вместо тюрьмы назначили домашний арест. Он надел электронный браслет

Дебилл. Как игрок не состоялся ,помню время было когда на гего надежды большие возлагали .. зато сейчас оно сидит ногу фоткает... олень
Нападающий «Русенборга» Никлас Бендтнер приговорен к 50-ти дням домашнего ареста за нападение на таксиста в сентябре 2018 года.
В ноябре экс-нападающий «Арсенала» получил тюремный срок 50 дней, спустя 20 дней суд отклонил апелляцию. Позже власти выбрали альтернативное наказание – домашний арест и ношение электронного браслета на ноге.
«Разумеется, я не хотел оказаться в такой ситуации. Этого не хотел и таксист, который в итоге лишился работы. Несмотря на его поведение, я не желал ему подобного. У нас была куча других вариантов разрешения этой ситуации.
Если бы я заплатил сумму, которую показал счетчик в такси, этот водитель не преследовал бы нас.
Я вряд ли приму это наказание. Согласился на такую меру, чтобы подготовиться к сезону с «Русенборгом», – подписал Бендтнер фотографию в браслете.