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    Бендтнеру вместо тюрьмы назначили домашний арест. Он надел электронный браслет

    Нападающий «Русенборга» Никлас Бендтнер приговорен к 50-ти дням домашнего ареста за нападение на таксиста в сентябре 2018 года.

    В ноябре экс-нападающий «Арсенала» получил тюремный срок 50 дней, спустя 20 дней суд отклонил апелляцию. Позже власти выбрали альтернативное наказание – домашний арест и ношение электронного браслета на ноге.

    «Разумеется, я не хотел оказаться в такой ситуации. Этого не хотел и таксист, который в итоге лишился работы. Несмотря на его поведение, я не желал ему подобного. У нас была куча других вариантов разрешения этой ситуации.

    Если бы я заплатил сумму, которую показал счетчик в такси, этот водитель не преследовал бы нас.

    Я вряд ли приму это наказание. Согласился на такую меру, чтобы подготовиться к сезону с «Русенборгом», – подписал Бендтнер фотографию в браслете.

    text

    Публикация от text (@bendtner14)

    Источник: Инстаграм Никласа Бендтнера

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    Сегодня, 21:40
    Комментарии1
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      Рейтинг: +33

      Spaunn7 14 минут назад

      Дебилл. Как игрок не состоялся ,помню время было когда на гего надежды большие возлагали .. зато сейчас оно сидит ногу фоткает... олень

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