Бендтнеру вместо тюрьмы назначили домашний арест. Он надел электронный браслет

Нападающий «Русенборга» Никлас Бендтнер приговорен к 50-ти дням домашнего ареста за нападение на таксиста в сентябре 2018 года.

В ноябре экс-нападающий «Арсенала» получил тюремный срок 50 дней, спустя 20 дней суд отклонил апелляцию. Позже власти выбрали альтернативное наказание – домашний арест и ношение электронного браслета на ноге.

«Разумеется, я не хотел оказаться в такой ситуации. Этого не хотел и таксист, который в итоге лишился работы. Несмотря на его поведение, я не желал ему подобного. У нас была куча других вариантов разрешения этой ситуации.

Если бы я заплатил сумму, которую показал счетчик в такси, этот водитель не преследовал бы нас.

Я вряд ли приму это наказание. Согласился на такую меру, чтобы подготовиться к сезону с «Русенборгом», – подписал Бендтнер фотографию в браслете.