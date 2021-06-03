Экс-нападающий «Арсенала» Бендтнер объявил о завершении карьеры в 33 года

Бывший нападающий «Арсенала» и сборной Дании Никлас Бендтнер объявил о завершении карьеры в 33 года.

«Буду скучать по футболу каждый день, но понимаю, что в этой профессии есть конечная точка. Но футбол – важная часть моей жизни, и я не могу просто уйти из него. Сейчас я работаю над получением тренерского образования», – сказал Бендтнер.