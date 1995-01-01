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    Экс-нападающий «Арсенала» Бендтнер объявил о завершении карьеры в 33 года

    Бывший нападающий «Арсенала» и сборной Дании Никлас Бендтнер объявил о завершении карьеры в 33 года.

    «Буду скучать по футболу каждый день, но понимаю, что в этой профессии есть конечная точка. Но футбол – важная часть моей жизни, и я не могу просто уйти из него. Сейчас я работаю над получением тренерского образования», – сказал Бендтнер.

    • В последнее время Бендтнер играл за любительский датский клуб.
    • Помимо игры за «Арсенал» он известен по выступлениям за «Вольфсбург» и «Ювентус», с которым выигрывал Серию А.
    • Бендтнер запомнился скандальными выходками, в частности, нападением на таксиста в сентябре 2018 года.

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    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 16:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2514

      Алехсбургер. 1 час назад

      так и слышится за кадром легендарный смех Аршавина....)))

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