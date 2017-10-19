Бендтнер признал поражение «Русенборга» в Санкт-Петербурге

Нападающий «Русенборга» Никлас Бендтнер подвел итог матчу против «Зенита» (1:3) в групповом раунде Лиги Европы. Датчанин провел на поле весь матч и не совершил результативных действий.

«Мы совершили ошибку в начале первого тайма, усложнив себе ситуацию на поле. Но если вы посмотрите на игру в целом, мы смотрелись неплохо. Создали немало моментов для забитого гола. К сожалению, забить много не удалось.

Стоит признать, что «Зенит» оказался сильнее нас. Эта команда хорошо организованна. Считаю, эту команду фаворитом Лиги Европы», — сказал 29-летний форвард.

Бендтнер пополнил состав норвежского клуба в марте, перейдя из «Ноттингем Форест». Ранее он выступал за «Вольфсбург», «Ювентус», «Бирмингем Сити» и «Арсенал».