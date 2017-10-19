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    Бендтнер признал поражение «Русенборга» в Санкт-Петербурге

    Нападающий «Русенборга» Никлас Бендтнер подвел итог матчу против «Зенита» (1:3) в групповом раунде Лиги Европы. Датчанин провел на поле весь матч и не совершил результативных действий.

    «Мы совершили ошибку в начале первого тайма, усложнив себе ситуацию на поле. Но если вы посмотрите на игру в целом, мы смотрелись неплохо. Создали немало моментов для забитого гола. К сожалению, забить много не удалось.

    Стоит признать, что «Зенит» оказался сильнее нас. Эта команда хорошо организованна. Считаю, эту команду фаворитом Лиги Европы», — сказал 29-летний форвард.

    Бендтнер пополнил состав норвежского клуба в марте, перейдя из «Ноттингем Форест». Ранее он выступал за «Вольфсбург», «Ювентус», «Бирмингем Сити» и «Арсенал».

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.10.2017 23:19
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +541

      Baggio1986 20 октября 2017, 07:19

      Вот теперь можно Зениту три очка прибавить за победу)))

      0
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      Рейтинг: +502

      Евгений П 20 октября 2017, 05:51

      Ну если сам лорд признал...

      0
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 20 октября 2017, 00:14

      Всего-то 29 лет, а уже в Норвегии пылит. Закончит в чемпионате Албании, наверное.

      -1
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      Рейтинг: +489

      mikitka 19 октября 2017, 23:46

      Мда... Бендтнер уже пал настолько низко, что уже даже никто мемы не пилит про его карьеру)

      2
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