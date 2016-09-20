Венгер: «Был удивлен приходом Бендтнера в «Ноттингем». Это не его уровень»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал переход нападающего Никласа Бендтнера в «Ноттингем». Напомним, в свое время футболист выступал за «канониров».

«Для меня приход Бендтнера в «Ноттингем» стал сюрпризом, но ему нужно откуда-то начинать перезапуск карьеры.

Конечно, ему есть что доказывать, ведь он играет не на том уровне, на котором привык. Но на таком же уровне он и начинал – в «Бирмингем Сити» со Стивом Брюсом – и там он отлично справлялся. Никлас достаточно сосредоточен, чтобы показать, что он снова готов бороться.

Про него говорят, что он слишком самоуверен, но я так не думаю. В «Арсенале» он иногда проявлял нетерпение, будучи разочарованным, что ему не дают шанса. Это можно понять.

Я здесь не для того, чтобы судить людей. Иногда тебе удается сработаться с игроком, иногда ты не можешь подобрать ключ. Тогда нужно оставить это тому, кто сможет. Никлас мог бы рассказать о своей карьере намного лучше, чем я», – сказал Венгер.

Во вторник «Арсенал» и «Ноттингем» сыграют в матче 1/16 финала Кубка английской лиги.