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  • Бендтнер – о конфликте с Анри в «Арсенале»: «Я говорил, что ему нужно заткнуться»

Бендтнер – о конфликте с Анри в «Арсенале»: «Я говорил, что ему нужно заткнуться»

1 ноября 2019, 17:58
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Бывший нападающий «Арсенала» Никлас Бендтнер рассказал, что ему доводилось вступать в конфликт с Тьерри Анри. Игроки просили друг друга заткнуться.

«Когда мне было 18 лет, нарушения на тренировке против основных игроков и молодых трактовались по-разному. Я начал жаловаться, что все должно быть одинаково. Анри с большим количеством брани сказал мне заткнуться. На что я ответил, что если кто и должен здесь заткнуться, то он. Затем я действительно замолчал и быстро успокоился», – сказал датчанин.

  • Бендтнер принадлежал «Арсеналу» с 2005 по 2014 год (108 матчей в АПЛ, 24 гола).
  • Сейчас форвард выступает за «Копенгаген».
  • Главное достижение в карьере Бендтнера – победа в Серии А с «Ювентусом».

Источник: The Guardian
Англия. Премьер-лига Дания. Суперлига Арсенал Бендтнер Никлас Анри Тьерри
Комментарии (2)
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Cules2013
1572623299
У Бендтнера одни скандалы, а как футболист он кончился много лет назад, в первую очередь из-за такого вот наплевательского отношения к игре и к людям.
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Dizayner
1572623451
голубых кровей самый что ни на есть лорд))
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