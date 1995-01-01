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    Бендтнер – о конфликте с Анри в «Арсенале»: «Я говорил, что ему нужно заткнуться»

    Бывший нападающий «Арсенала» Никлас Бендтнер рассказал, что ему доводилось вступать в конфликт с Тьерри Анри. Игроки просили друг друга заткнуться.

    «Когда мне было 18 лет, нарушения на тренировке против основных игроков и молодых трактовались по-разному. Я начал жаловаться, что все должно быть одинаково. Анри с большим количеством брани сказал мне заткнуться. На что я ответил, что если кто и должен здесь заткнуться, то он. Затем я действительно замолчал и быстро успокоился», – сказал датчанин.

    • Бендтнер принадлежал «Арсеналу» с 2005 по 2014 год (108 матчей в АПЛ, 24 гола).
    • Сейчас форвард выступает за «Копенгаген».
    • Главное достижение в карьере Бендтнера – победа в Серии А с «Ювентусом».

    Источник: The Guardian

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