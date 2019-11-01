Бендтнер – о конфликте с Анри в «Арсенале»: «Я говорил, что ему нужно заткнуться»

Бывший нападающий «Арсенала» Никлас Бендтнер рассказал, что ему доводилось вступать в конфликт с Тьерри Анри. Игроки просили друг друга заткнуться.
«Когда мне было 18 лет, нарушения на тренировке против основных игроков и молодых трактовались по-разному. Я начал жаловаться, что все должно быть одинаково. Анри с большим количеством брани сказал мне заткнуться. На что я ответил, что если кто и должен здесь заткнуться, то он. Затем я действительно замолчал и быстро успокоился», – сказал датчанин.
- Бендтнер принадлежал «Арсеналу» с 2005 по 2014 год (108 матчей в АПЛ, 24 гола).
- Сейчас форвард выступает за «Копенгаген».
- Главное достижение в карьере Бендтнера – победа в Серии А с «Ювентусом».
Источник: The Guardian