Бендтнер: «Должны были выиграть у «Зенита» со счетом 1:0»

Нападающий «Русенборга» Никлас Бендтнер отметил недоработки команды при игре в обороне с «Зенитом».

«Матч показал, что если не играть на таком уровне в Европе в обороне на сто процентов, то соперник обязательно тебя накажет. Думаю, мы должны были выиграть со счетом 1:0. Но теперь нам остается только извлечь из этого правильный урок», – рассказал Бендтнер после матча в интервью VG Sporten.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Русенборг» – «Зенит» закончился со счетом 1:1. После этой встречи «Зенит» обеспечил себе выход в следующий раунд турнира. Команда занимает первую строчку в турнирной таблице группы L с 10-ю очками. Норвежцы идут на третьем месте с четырьмя баллами в активе.