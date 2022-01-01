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Германия. Третья Лига
Команды
Третья лига Германии 2025-2026 - команды
#
Команда
Стоимость
1
Ингольштадт
€ 800 тыс
2
Мюнхен 1860
€ 4 млн
3
Саарбрюккен
€ 4,58 млн
4
Эрцгебирге
€ 650 тыс
5
Дуйсбург
€ 1,70 млн
6
Ульм 1846
€ 1,75 млн
7
Веен
€ 2,40 млн
8
Ян Регенсбург
€ 2,45 млн
9
Энерги
€ 1,83 млн
10
Ганза
€ 2,83 млн
11
Рот-Вайсс
€ 1,95 млн
12
Швайнфурт 05
€ 650 тыс
13
Виктория
€ 925 тыс
14
Оснабрюк
€ 1,60 млн
15
Алемания
€ 1,23 млн
16
Вальдхоф Мангейм
€ 3,38 млн
17
Ферль
€ 2,28 млн
18
Штутгарт II
€ 14,53 млн
19
Хавелсе
€ 425 тыс
20
Хоффенхайм II
€ 700 тыс
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