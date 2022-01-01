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Германия. Третья Лига
Футбольные стадионы
Третья лига Германии 2025-2026 - стадионы
#
Стадион
Город
Вместимость
1
Ауди-Спортпарк
Ингольштадт
15 000
2
Грюнвальдер
Мюнхен
15 000
3
Эрцгебиргштадион
Ауэ
16 485
4
Людвигспаркштадион
Саарбрюкен
16 003
5
Донауштадион
Ульм
19 500
6
МСВ Арена
Дуйсбург
31 500
7
Брита-Арена
Висбаден
15 295
8
Янштадион Регенсбург
Регенсбург
15 210
9
Стадион дер Фройндшафт
Коттбус
22 450
10
Остзеештадион
Росток
30 000
11
Стадион на Хафенштрассе
Эссен
20 650
12
Сакс-Штадион
Швайнфурт
12 000
13
Стадион ан дер Бремер Брюке
Оснабрюк
16 100
14
Спортпарк Хехенберг
Кельн
8 343
15
Эйленрайдштадион
Ганновер
2 500
16
Карл-Бенц Штадион
Мангейм
26 022
17
Дитмар-Хопп-Штадион
Зинсхайм
6 350
18
Спортклуб Арена
Ферль
5 207
19
Гази-Штадион
Штутгарт
11 410
20
Нью Тиволи
Аахен
32 960
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