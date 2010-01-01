Турнирная таблица Третья лига Германии 2025-2026

Сезон:
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
2
4
5
6
7
9
11
13
14
15
17
18
19
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
38
24
8
6
66
34
32
80
37
21
8
8
71
50
21
71
38
20
10
8
78
66
12
70
38
18
13
7
74
49
25
67
37
18
11
8
63
47
16
65
38
19
7
12
76
57
19
64
36
17
10
9
76
43
33
61
38
15
11
12
54
53
1
56
38
15
8
15
54
52
2
53
38
15
7
16
59
72
-13
52
38
15
6
17
51
53
-2
51
38
14
7
17
54
58
-4
49
37
13
9
15
64
55
9
48
38
13
7
18
57
69
-12
46
38
10
14
14
51
57
-6
44
37
12
7
18
63
67
-4
43
38
9
8
21
57
89
-32
35
38
7
13
18
51
70
-19
34
38
9
6
23
49
78
-29
33
38
5
6
27
38
87
-49
21
Команда
1
2
4
5
6
9
10
11
13
14
15
16
18
19
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
19
14
5
0
40
19
21
47
18
12
4
2
48
15
33
40
19
12
4
3
39
22
17
40
18
11
6
1
42
24
18
39
19
11
5
3
29
12
17
38
19
11
2
6
39
26
13
35
19
9
7
3
34
26
8
34
19
10
4
5
33
30
3
34
19
9
5
5
41
32
9
32
19
8
7
4
31
22
9
31
19
9
4
6
34
28
6
31
19
9
3
7
29
27
2
30
19
9
2
8
35
30
5
29
19
8
3
8
25
27
-2
27
19
7
4
8
31
39
-8
25
19
6
5
8
31
29
2
23
18
6
5
7
29
29
0
23
19
4
8
7
25
32
-7
20
19
6
1
12
24
37
-13
19
19
4
4
11
24
37
-13
16
Команда
1
2
3
4
7
9
12
13
15
16
17
18
19
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
19
13
3
3
37
22
15
42
19
9
8
2
33
17
16
35
19
10
5
4
41
27
14
35
19
10
2
7
29
26
3
32
19
8
6
5
39
44
-5
30
18
7
4
7
33
26
7
25
19
7
3
9
26
26
0
24
19
6
4
9
20
27
-7
22
18
5
6
7
28
28
0
21
19
6
2
11
34
38
-4
20
19
5
4
10
25
31
-6
19
18
4
6
8
23
28
-5
18
19
4
6
9
15
26
-11
18
19
5
3
11
26
42
-16
18
19
4
3
12
23
41
-18
15
19
3
5
11
26
38
-12
14
19
3
5
11
25
41
-16
14
19
2
7
10
20
35
-15
13
19
2
4
13
26
50
-24
10
19
1
2
16
14
50
-36
5
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире