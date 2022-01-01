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Германия. Третья Лига
Футбольные арбитры
Третья лига Германии 2025-2026 - судьи
#
Судья
Город
Возраст
1
Айтекин Дениз
Оберсбах
48
2
Иттрих Патрик
Гамбург
н/д
3
Беренс Кевин
Алжермиссен
29
4
Альт Патрик
Хойсвайлер
41
5
Натер Михаэль
Нешвиц
26
6
Райхель Тобиас
н/д
40
7
Нухум Ассад
н/д
н/д
8
Шредер Роберт
Ганновер
н/д
9
Шрайнер Симон
н/д
н/д
10
Шторкс Серен
Фелен
37
11
Швенгерс Патрик
Травемюнде
31
12
Герах Тимо
Ландау-Кейххайм
39
13
Кернхен Леннарт
Ганновер
25
14
Хильсберг Себастьян
н/д
н/д
15
Хартманн Роберт
Крюгцелль
46
16
Экснер Флориан
Мюнстер
35
17
Бахер Михаэль
Мюнхен
35
18
Грунд Феликс
н/д
26
19
Кампка Роберт
Майнц
н/д
20
Веллер Феликс
Оснабрюк
31
21
Петерсен Мартин
Штутгарт
41
22
Розе Никлас
Нойклостер
27
23
Эксузидис Леонидас
Кастроп-Рауксель
31
24
Гансловайт Тимо
Дортмунд
30
25
Сагер Янник
Дортмунд
26
26
Хасманн Джастин
Нойнкирхен
27
27
Михел Фабьенн
н/д
31
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