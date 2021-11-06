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Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Арминия
Штутгарт - Арминия: обзор матча 06 ноября 2021
Штутгарт
06.11.2021, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
0 : 1
Завершен
Арминия
19'
М. Окугава
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Арминия
90'
+3
Желтая карточка
М. Претль
84'
Желтая карточка
Ф. Кунце
81'
Замена
Ф. Кунце
️️️️
Ф. Крюгер
81'
Замена
Я. Серра
️️️️
М. Окугава
81'
Замена
Э. Фернандес
️️️️
П. Виммер
Замена
Ф. Клемент
️️️️
В. Эндо
72'
Замена
Т. Кулибали
️️️️
Р. Массимо
72'
Замена
М. Климович
️️️️
О. Мангала
61'
Замена
В. Фагир
️️️️
К. Мола
61'
60'
Замена
А. Шепф
️️️️
С. Василиадис
60'
Замена
А. Андраде
️️️️
Й. Нильссон
54'
Желтая карточка
С. Брюннер
19'
ГОЛ! 0:1!
М. Окугава
Пас отдал
П. Виммер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
16
Атакан Каразор
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
6
Клинтон Мола
ОП
3
Ватару Эндо
ОП
23
Орель Мангала
ОП
28
Николас Нартей
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
15
Роберто Массимо
ПП
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Арминия
1
Стефан Ортега
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
4
Йоаким Нильссон
ЦЗ
5
Амос Пипер
ЦЗ
27
Седрик Брюннер
ПЗ
7
Масайя Окугава
ЛП
24
Мануэль Претль
ОП
19
Себастьян Василиадис
ЦП
8
Патрик Виммер
ПВ
26
Флориан Крюгер
ЦФ
9
Фабиан Клоз
ЦФ
Главный тренер
Франк Крамер
Штутгарт
21
Флориан Мюллер
ВР
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
10
Танги Кулибали
ЛВ
10
Филипп Ферстер
АП
17
Эмер Беяз
АП
10
Филипп Клемент
АП
40
Матео Климович
АП
19
Вахид Фагир
ЦФ
Арминия
1
Стефанос Капино
ВР
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
16
Андрес Андраде
ЦЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
25
Леннарт Чиборра
ЛП
6
Фабиан Кунце
ОП
18
Алессандро Шепф
ЦП
13
Янни Серра
ЦФ
11
Брайан Ласм
ЦФ
4-3-2-1
1
Бредлов
3
Соса
3
Антон
21
Ито
16
Каразор
6
Мола
3
Эндо
23
Мангала
28
Нартей
15
Массимо
10
Дидави
4-1-2-1-2
1
Ортега
27
Брюннер
4
Нильссон
5
Пипер
7
Лаурсен
24
Претль
19
Василиадис
7
Окугава
8
Виммер
9
Клоз
26
Крюгер
3
Эндо
10
Клемент
10
Клемент
3
Эндо
23
Мангала
40
Климович
40
Климович
23
Мангала
15
Массимо
10
Кулибали
10
Кулибали
15
Массимо
6
Мола
19
Фагир
19
Фагир
6
Мола
8
Виммер
6
Фернандес
6
Фернандес
8
Виммер
19
Василиадис
18
Шепф
18
Шепф
19
Василиадис
4
Нильссон
16
Андраде
16
Андраде
4
Нильссон
26
Крюгер
6
Кунце
6
Кунце
26
Крюгер
7
Окугава
13
Серра
13
Серра
7
Окугава
Остались в запасе
Штутгарт
Арминия
21
Флориан Мюллер
ВР
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
10
Филипп Ферстер
АП
17
Эмер Беяз
АП
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
1
Стефанос Капино
ВР
4
Натан де Медина
ПЗ
25
Леннарт Чиборра
ЛП
11
Брайан Ласм
ЦФ
Главный тренер
Франк Крамер
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
10
Филипп Ферстер
АП
17
Эмер Беяз
АП
Остались в запасе
1
Стефанос Капино
ВР
4
Натан де Медина
ПЗ
25
Леннарт Чиборра
ЛП
11
Брайан Ласм
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Франк Крамер
Статистика матча Штутгарт - Арминия
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Штутгарт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
1 : 2
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Арминия
2 : 1
18.10.2026
Оснабрюк
Информация о матче
Стадион:
МХПАрена
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