Франк Крамер
Тренер
|Имя
|Франк
|Фамилия
|Крамер
|Гражданство
|Германия
|Дата рождения
|3 мая 1972
|Имя
|Франк
|Фамилия
|Крамер
|Гражданство
|Германия
|Дата рождения
|3 мая 1972
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Шальке-04
|10
|1
|6
|3
|Дата
|Матч
|07.08.2022
|Кельн
|3 : 1
|Шальке-04
|13.08.2022
|Шальке-04
|2 : 2
|Боруссия
|20.08.2022
|Вольфсбург
|0 : 0
|Шальке-04
|27.08.2022
|Шальке-04
|1 : 6
|Унион
|03.09.2022
|Штутгарт
|1 : 1
|Шальке-04
|10.09.2022
|Шальке-04
|3 : 1
|Бохум
|17.09.2022
|Боруссия
|1 : 0
|Шальке-04
|02.10.2022
|Шальке-04
|2 : 3
|Аугсбург
|08.10.2022
|Байер
|4 : 0
|Шальке-04
|14.10.2022
|Шальке-04
|0 : 3
|Хоффенхайм