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    Франк Крамер

    Тренер
    Имя Франк
    Фамилия Крамер
    Гражданство Германия
    Дата рождения 3 мая 1972
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Шальке-04 10 1 6 3
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    07.08.2022 Кельн 3 : 1 Шальке-04
    13.08.2022 Шальке-04 2 : 2 Боруссия
    20.08.2022 Вольфсбург 0 : 0 Шальке-04
    27.08.2022 Шальке-04 1 : 6 Унион
    03.09.2022 Штутгарт 1 : 1 Шальке-04
    10.09.2022 Шальке-04 3 : 1 Бохум
    17.09.2022 Боруссия 1 : 0 Шальке-04
    02.10.2022 Шальке-04 2 : 3 Аугсбург
    08.10.2022 Байер 4 : 0 Шальке-04
    14.10.2022 Шальке-04 0 : 3 Хоффенхайм
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