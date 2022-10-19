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    «Шальке» Крала и Ларссона уволил главного тренера

    В «Шальке» случилась тренерская отставка. Франк Крамер больше не работает в клубе. Он был в команде с июля.

    При Крамере команда одержала две победы в 15 матчах и идeт на предпоследнем месте в Бундеслиге.

    • «Шальке» поднялся из второй Бундеслиги.
    • За «Шальке» играют бывшие спартаковцы Алекс Крал и Джордан Ларссон.
    • «Шальке» в 1997 году выиграл Кубок УЕФА.

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    Источник: официальный сайт «Шальке»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +464

      7:1 1 час назад

      снова эти дебильные заголовки. шальке крала и ларссона, буде-глимт хайкина, монако головина.

      в сотый раз задаю вопрос: когда начнёте писать химки глушакова или спартак соболева?

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      Рейтинг: +31

      6pbIH > 7:1 1 час назад

      Вот чего точно не будет , так это заголовка " зенит Дзюбы"! Но , ютуб всё помнит! Так что , голубым переживать не стоит))

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      Рейтинг: +464

      7:1 > 6pbIH 29 минут назад

      ну так иди пересматривай, раз тебе это настолько интересно. это к вопросу о голубых. во-вторых, рекомендую обращаться на другие ресурсы, а не на ютуб, где этого видео в оригинале быть не может. впрочем, у тебя оно давно скачано, и десяток бэкапов имеется, чтобы точно не потерять.

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      Рейтинг: +464

      7:1 > 7:1 24 минуты назад

      а если по теме: то достали делать днищенские акценты на причастности игроков к каким-либо клубам в заголовках. которые оформлены в такой стилистике, что возникает подозрение о владении этими игроками клубом. правильно писать: сочи ротенберга, например. спартак федуна (не так давно). мансити шейха мансура. но, б**ть, не монако головина.

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      Рейтинг: +464

      7:1 > 7:1 16 минут назад

      реально, как будто заголовки пишет школьнег. причём, узбекский. что, б**, такого в том, что наши игроки играют заграницей, для чего всё время это подчёркивать? головин, миранчук и, конечно же, звезда мирового футбола хайкин. узбеки могут восторгаться, что шомуродов играет в топ-5 лиг, пихать его на первые полосы и во все заголовки. а мы что - узбеки? даже хо_хлы, у которых десятки легионеров в европе, таким бредом не страдают.

      дно и позор, бомбардир.

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      Рейтинг: +1273

      Сделаны из Дерева > 7:1 12 минут назад

      или зенит малкома)))

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      Рейтинг: +8022

      vladik12 > 7:1 8 минут назад

      Опять бухой там?

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      Рейтинг: +464

      7:1 > 7:1 8 минут назад

      дно в квадрате - упоминать уже бывших легионеров в рпл. ну клибейтнуть же нужно, поэтому вот вам крал и ларссон, вместо того, чтобы просто написать о том, что шальке уволил тренера. и просто феерический пздц, когда повесили новость с заголовком типа "бывший игрок ЗЕНИТА переходит в атлетико". это школьник про витселя. который 5,5 лет назад ушёл в китай, затем в дортмунд.
      можно написать: витсель переходит в атлетико. или игрок боруссии переходит в атлетико. или бывший игрок тяньцзына. но нет, как же без днищенского кликбейта ради кликов. да?

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      Рейтинг: +464

      7:1 > vladik12 6 минут назад

      почему? это фидбек для главреда. только ты таких слов не знаешь, поэтому пролистывай.

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