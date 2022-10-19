«Шальке» Крала и Ларссона уволил главного тренера

снова эти дебильные заголовки. шальке крала и ларссона, буде-глимт хайкина, монако головина.
в сотый раз задаю вопрос: когда начнёте писать химки глушакова или спартак соболева?
В «Шальке» случилась тренерская отставка. Франк Крамер больше не работает в клубе. Он был в команде с июля.
При Крамере команда одержала две победы в 15 матчах и идeт на предпоследнем месте в Бундеслиге.
- «Шальке» поднялся из второй Бундеслиги.
- За «Шальке» играют бывшие спартаковцы Алекс Крал и Джордан Ларссон.
- «Шальке» в 1997 году выиграл Кубок УЕФА.