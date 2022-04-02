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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Арминия - Штутгарт
Арминия - Штутгарт: обзор матча 02 апреля 2022
Арминия
02.04.2022, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
1 : 1
Завершен
Штутгарт
59'
Ф. Крюгер
25'
С. Калайджич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арминия - Штутгарт
90'
+7
Желтая карточка
О. Мангала
Замена
Н. де Медина
️️️️
С. Брюннер
84'
Замена
Б. Ласм
️️️️
Ф. Крюгер
84'
73'
Желтая карточка
А. Каразор
Замена
М. Окугава
️️️️
П. Виммер
70'
70'
Замена
О. Мангала
️️️️
К. Фюрих
Замена
Я. Барретт Лаурсен
️️️️
А. Андраде
62'
Замена
Ф. Клоз
️️️️
Я. Серра
62'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Крюгер
Пас отдал
Я. Серра
59'
33'
Желтая карточка
В. Антон
29'
Желтая карточка
С. Калайджич
Желтая карточка
С. Брюннер
28'
25'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
С. Калайджич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арминия
1
Стефан Ортега
ВР
4
Йоаким Нильссон
ЦЗ
16
Андрес Андраде
ЦЗ
5
Амос Пипер
ЦЗ
27
Седрик Брюннер
ПЗ
25
Робин Хак
ЛВ
24
Мануэль Претль
ОП
18
Алессандро Шепф
ЦП
8
Патрик Виммер
ПВ
26
Флориан Крюгер
ЦФ
13
Янни Серра
ЦФ
Главный тренер
Франк Крамер
Штутгарт
21
Флориан Мюллер
ВР
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
16
Атакан Каразор
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
3
Ватару Эндо
ОП
10
Крис Фюрих
ПВ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
22
Омар Мармуш
ЦФ
11
Саша Калайджич
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Арминия
1
Стефанос Капино
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
5
Гильерме Рамуш
ЦЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
7
Масайя Окугава
ЛП
6
Фабиан Кунце
ОП
8
Гонсало Кастро
ЦП
9
Фабиан Клоз
ЦФ
11
Брайан Ласм
ЦФ
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
27
Эрик Томми
ЛП
10
Танги Кулибали
ЛВ
23
Орель Мангала
ОП
20
Энцо Мийо
ЦП
17
Эмер Беяз
АП
15
Роберто Массимо
ПП
25
Алексис Тибиди
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Ортега
4
Нильссон
16
Андраде
5
Пипер
27
Брюннер
24
Претль
18
Шепф
25
Хак
8
Виммер
13
Серра
26
Крюгер
3-3-1-3
21
Мюллер
3
Антон
21
Ито
16
Каразор
15
Штенцель
3
Эндо
15
Мавропанос
10
Фюрих
11
Калайджич
22
Мармуш
8
Томаш
16
Андраде
7
Лаурсен
7
Лаурсен
16
Андраде
27
Брюннер
4
де Медина
4
де Медина
27
Брюннер
8
Виммер
7
Окугава
7
Окугава
8
Виммер
13
Серра
9
Клоз
9
Клоз
13
Серра
26
Крюгер
11
Ласм
11
Ласм
26
Крюгер
10
Фюрих
23
Мангала
23
Мангала
10
Фюрих
Остались в запасе
Арминия
Штутгарт
1
Стефанос Капино
ВР
5
Гильерме Рамуш
ЦЗ
6
Фабиан Кунце
ОП
8
Гонсало Кастро
ЦП
Главный тренер
Франк Крамер
1
Фабиан Бредлов
ВР
27
Эрик Томми
ЛП
20
Энцо Мийо
ЦП
17
Эмер Беяз
АП
15
Роберто Массимо
ПП
10
Танги Кулибали
ЛВ
25
Алексис Тибиди
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
1
Стефанос Капино
ВР
5
Гильерме Рамуш
ЦЗ
6
Фабиан Кунце
ОП
8
Гонсало Кастро
ЦП
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
27
Эрик Томми
ЛП
20
Энцо Мийо
ЦП
17
Эмер Беяз
АП
15
Роберто Массимо
ПП
10
Танги Кулибали
ЛВ
25
Алексис Тибиди
ЦФ
Главный тренер
Франк Крамер
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Статистика матча Арминия - Штутгарт
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
1 : 2
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Арминия
2 : 1
18.10.2026
Оснабрюк
Штутгарт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Стадион:
Шуко Арена
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