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Расписание матчей
Германия. Кубок
Штутгарт - Арминия
Штутгарт - Арминия: обзор матча 19 октября 2022
Штутгарт
19.10.2022, среда, 21:45
Германия. Кубок, 1/16 финала
6 : 0
Завершен
Арминия
20'
П. Штенцель
24'
В. Эндо
29'
Л. Пфайффер
39'
Силас
52'
Л. Пфайффер
67'
С. Гирасси
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Штутгарт - Арминия
Замена
Х. Хосе Переа
️️️️
Силас
75'
Замена
Т. Кулибали
️️️️
Б. Соса
70'
Замена
Н. Нартей
️️️️
В. Эндо
69'
ГОЛ! 6:0!
С. Гирасси
Пас отдал
Б. Соса
67'
64'
Замена
Б. Ласм
️️️️
Я. Серра
Замена
С. Гирасси
️️️️
Л. Пфайффер
62'
Замена
Л. Эглофф
️️️️
Э. Мийо
62'
60'
Замена
Г. Рамуш
️️️️
Р. Хак
53'
Желтая карточка
М. Претль
ГОЛ! 5:0!
Л. Пфайффер
Пас отдал
К. Фюрих
52'
46'
Замена
С. Сидлер
️️️️
К. Гебауэр
46'
Замена
И. Лепиньица
️️️️
M. Rzatkowski
46'
Замена
М. Окугава
️️️️
М. Климович
45'
+1
Желтая карточка
Я. Серра
ГОЛ! 4:0!
Силас
Пас отдал
Б. Соса
39'
Желтая карточка
П. Штенцель
34'
ГОЛ! 3:0!
Л. Пфайффер
Пас отдал
Б. Соса
29'
ГОЛ! 2:0!
В. Эндо
Пас отдал
К. Фюрих
24'
ГОЛ! 1:0!
П. Штенцель
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
16
Атакан Каразор
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
3
Ватару Эндо
ОП
20
Энцо Мийо
ЦП
26
Силас
ПВ
10
Крис Фюрих
ПВ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
16
Лука Пфайффер
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Виммер
Арминия
50
Мартин Фрайзль
ВР
2
Джордж Белло
ЛЗ
16
Андрес Андраде
ЦЗ
25
Робин Хак
ЛВ
24
Мануэль Претль
ОП
90
Marc Rzatkowski
ЦП
14
Йомейн Консбрух
ЦП
40
Матео Климович
АП
27
Кристиан Гебауэр
ПВ
13
Янни Серра
ЦФ
Главный тренер
Ульрих Форте
Штутгарт
21
Флориан Мюллер
ВР
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
10
Танги Кулибали
ЛВ
28
Николас Нартей
ЦП
8
Науиру Ахамада
ЦП
25
Лилиан Эглофф
АП
9
Томас Кастанарас
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
Арминия
1
Арне Шульц
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
5
Гильерме Рамуш
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ПЗ
7
Масайя Окугава
ЛП
13
Иван Лепиньица
ЦП
27
Бурак Индже
ЦП
8
Benjamin Kanuric
ЦП
11
Брайан Ласм
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Бредлов
3
Соса
16
Каразор
21
Ито
15
Штенцель
3
Эндо
20
Мийо
26
Силас
10
Фюрих
16
Пфайффер
8
Томаш
2-1-2-3-1
50
Фрайзль
16
Андраде
2
Белло
24
Претль
90
14
Консбрух
27
Гебауэр
40
Климович
25
Хак
13
Серра
3
Эндо
28
Нартей
28
Нартей
3
Эндо
20
Мийо
25
Эглофф
25
Эглофф
20
Мийо
3
Соса
10
Кулибали
10
Кулибали
3
Соса
16
Пфайффер
9
Гирасси
9
Гирасси
16
Пфайффер
26
Силас
9
Переа
9
Переа
26
Силас
25
Хак
5
Рамуш
5
Рамуш
25
Хак
27
Гебауэр
24
Сидлер
24
Сидлер
27
Гебауэр
40
Климович
7
Окугава
7
Окугава
40
Климович
90
13
Лепиньица
13
Лепиньица
90
13
Серра
11
Ласм
11
Ласм
13
Серра
Остались в запасе
Штутгарт
Арминия
21
Флориан Мюллер
ВР
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
8
Науиру Ахамада
ЦП
9
Томас Кастанарас
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Виммер
1
Арне Шульц
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
27
Бурак Индже
ЦП
8
Benjamin Kanuric
ЦП
Главный тренер
Ульрих Форте
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
8
Науиру Ахамада
ЦП
9
Томас Кастанарас
ЦФ
Остались в запасе
1
Арне Шульц
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
27
Бурак Индже
ЦП
8
Benjamin Kanuric
ЦП
Главный тренер
Михаэль Виммер
Главный тренер
Ульрих Форте
Статистика матча Штутгарт - Арминия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
1 : 2
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Арминия
2 : 1
18.10.2026
Оснабрюк
Информация о матче
Стадион:
МХПАрена
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