Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Боруссия Д
Бавария - Боруссия Д: обзор матча 06 марта 2021
Бавария
06.03.2021, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
4 : 2
Завершен
Боруссия Д
26'
Р. Левандовски
44'
Р. Левандовски (П)
88'
Л. Горецка
90'
Р. Левандовски
2'
Э. Холанд
9'
Э. Холанд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Боруссия Д
Замена
Л. Эрнандес
️️️️
Л. Сане
90'
+1
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
Т. Мюллер
90'
+1
ГОЛ! 4:2!
Р. Левандовски
Пас отдал
А. Дэвис
90'
ГОЛ! 3:2!
Л. Горецка
88'
77'
Замена
Рейньер
️️️️
М. Ройс
Замена
Х. Мартинес
️️️️
Д. Боатенг
70'
70'
Замена
Д. Беллингем
️️️️
Т. Делэни
70'
Замена
М. Морей
️️️️
Д. Загаду
Замена
С. Гнабри
️️️️
К. Коман
66'
60'
Замена
Ш. Тиггес
️️️️
Э. Холанд
60'
Замена
Ю. Брандт
️️️️
Т. Азар
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Р. Левандовски
44'
29'
Желтая карточка
Т. Менье
Желтая карточка
Р. Левандовски
28'
ГОЛ! 1:2!
Р. Левандовски
Пас отдал
Л. Сане
26'
9'
ГОЛ! 0:2!
Э. Холанд
Пас отдал
Т. Азар
2'
ГОЛ! 0:1!
Э. Холанд
Пас отдал
Т. Делэни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
27
Томас Делэни
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
18
Марко Ройс
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Бавария
1
Рон-Торбен Хофманн
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
21
Марк Рока
ОП
88
Хави Мартинес
ОП
26
Тиагу Дантас
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
3
Матеу Морей
ПЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
5
Джуд Беллингем
ЦП
19
Рейньер
АП
8
Юлиан Брандт
АП
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Нойер
19
Дэвис
17
Боатенг
5
Алаба
25
Зюле
6
Киммих
27
Горецка
21
Коман
10
Сане
9
Левандовски
13
Мюллер
4-2-1-2-1
1
Хитц
12
Менье
15
Хуммельс
23
Загаду
14
Шульц
23
Джан
27
Делэни
81
Дауд
18
Ройс
9
Азар
9
Холанд
10
Сане
21
Эрнандес
21
Эрнандес
10
Сане
17
Боатенг
88
Мартинес
88
Мартинес
17
Боатенг
21
Коман
7
Гнабри
7
Гнабри
21
Коман
13
Мюллер
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
13
Мюллер
23
Загаду
3
Морей
3
Морей
23
Загаду
18
Ройс
19
Рейньер
19
Рейньер
18
Ройс
9
Холанд
27
Тиггес
27
Тиггес
9
Холанд
27
Делэни
5
Беллингем
5
Беллингем
27
Делэни
9
Азар
8
Брандт
8
Брандт
9
Азар
Остались в запасе
Бавария
Боруссия Д
10
Джамал Мусиала
АП
21
Марк Рока
ОП
26
Тиагу Дантас
ЦП
1
Рон-Торбен Хофманн
ВР
70
Буна Сарр
ПЗ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
1
Роман Бюрки
ВР
26
Лукаш Пищек
ПЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Остались в запасе
10
Джамал Мусиала
АП
21
Марк Рока
ОП
26
Тиагу Дантас
ЦП
1
Рон-Торбен Хофманн
ВР
70
Буна Сарр
ПЗ
Остались в запасе
1
Роман Бюрки
ВР
26
Лукаш Пищек
ПЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Эдин Терзич
Статистика матча Бавария - Боруссия Д
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Боруссия Д
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Бавария
Боруссия Д
«Бавария» выбрала неожиданную замену для травмированного Кейна
Вчера, 23:50
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
Вчера, 22:00
«Арсенал» – «Боруссия Д» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 10:55
Лига чемпионов: шансы «Арсенала» и «Боруссии Д» на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:01
Мусиала в третий раз потерял сознание на поле
22 ноября
9
«Бавария» выбрала неожиданную замену для травмированного Кейна
Вчера, 23:50
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
Вчера, 22:00
Мусиала в третий раз потерял сознание на поле
22 ноября
9
Обладатель «Золотого мяча» Кейн обратился к болельщикам после операции
21 ноября
«Бавария» нашла усиление за 100 миллионов в другом клубе Бундеслиги
21 ноября
4
«Арсенал» – «Боруссия Д» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 10:55
Лига чемпионов: шансы «Арсенала» и «Боруссии Д» на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:01
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«ПСЖ» хочет купить сменщика для Сафонова
13 ноября
10
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+