Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Бавария
Аугсбург - Бавария: обзор матча 20 января 2021
Аугсбург
20.01.2021, среда, 22:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
0 : 1
Завершен
Бавария
13'
Р. Левандовски (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Бавария
89'
Замена
Х. Мартинес
️️️️
Т. Мюллер
80'
Замена
Д. Мусиала
️️️️
К. Коман
Пенальти не реализован!
А. Финнбогасон
76'
Замена
Ф. Йенсен
️️️️
Д. Гаувелеув
72'
Замена
Ф. Нидерлехнер
️️️️
А. Хан
72'
Замена
А. Финнбогасон
️️️️
М. Рихтер
72'
67'
Замена
К. Толиссо
️️️️
Р. Левандовски
67'
Замена
Л. Сане
️️️️
С. Гнабри
Желтая карточка
Ф. Удуохай
62'
Замена
Т. Штробль
️️️️
Р. Хедира
46'
Желтая карточка
Р. Хедира
15'
13'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. Левандовски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
12
Рафал Гикевич
ВР
57
Иаго
ЛЗ
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
8
Рани Хедира
ОП
11
Карлос Груэсо
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
5
Марко Рихтер
ПВ
28
Андре Хан
ПВ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
97
Фредрик Йенсен
АП
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Бавария
1
Александр Нюбель
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
88
Хави Мартинес
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
10
Лерой Сане
ПВ
4-1-1-3-1
12
Гикевич
57
Иаго
2
Удуохай
6
Гаувелеув
39
Оксфорд
8
Хедира
11
Груэсо
11
Варгас
5
Рихтер
28
Хан
20
Калиджиури
4-1-1-2-2
1
Нойер
28
Павар
5
Алаба
17
Боатенг
21
Эрнандес
6
Киммих
27
Горецка
7
Гнабри
21
Коман
13
Мюллер
9
Левандовски
6
Гаувелеув
97
Йенсен
97
Йенсен
6
Гаувелеув
8
Хедира
5
Штробль
5
Штробль
8
Хедира
5
Рихтер
27
Финнбогасон
27
Финнбогасон
5
Рихтер
28
Хан
7
Нидерлехнер
7
Нидерлехнер
28
Хан
21
Коман
10
Мусиала
10
Мусиала
21
Коман
13
Мюллер
88
Мартинес
88
Мартинес
13
Мюллер
9
Левандовски
8
Толиссо
8
Толиссо
9
Левандовски
7
Гнабри
10
Сане
10
Сане
7
Гнабри
Остались в запасе
Аугсбург
Бавария
20
Роберт Гумни
ПЗ
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
40
Томаш Коубек
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
Главный тренер
Хайко Херрлих
1
Александр Нюбель
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
20
Роберт Гумни
ПЗ
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
40
Томаш Коубек
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
Остались в запасе
1
Александр Нюбель
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Аугсбург - Бавария
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Информация о матче
Стадион:
Аугсбург Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Аугсбург
Бавария
«Бавария» выбрала неожиданную замену для травмированного Кейна
Вчера, 23:50
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
Вчера, 22:00
Мусиала в третий раз потерял сознание на поле
22 ноября
9
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Обладатель «Золотого мяча» Кейн обратился к болельщикам после операции
21 ноября
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Бавария» выбрала неожиданную замену для травмированного Кейна
Вчера, 23:50
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
Вчера, 22:00
Мусиала в третий раз потерял сознание на поле
22 ноября
9
Обладатель «Золотого мяча» Кейн обратился к болельщикам после операции
21 ноября
«Бавария» нашла усиление за 100 миллионов в другом клубе Бундеслиги
21 ноября
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+