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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Фрайбург
Бавария - Фрайбург: обзор матча 17 января 2021
Бавария
17.01.2021, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
2 : 1
Завершен
Фрайбург
7'
Р. Левандовски
75'
Т. Мюллер
62'
Н. Петерсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Фрайбург
Желтая карточка
Э. Чупо-Мотинг
90'
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
Т. Мюллер
87'
Замена
Х. Мартинес
️️️️
Л. Горецка
87'
Замена
Д. Мусиала
️️️️
К. Коман
76'
Замена
К. Толиссо
️️️️
Й. Киммих
76'
ГОЛ! 2:1!
Т. Мюллер
Пас отдал
Л. Сане
75'
62'
ГОЛ! 1:1!
Н. Петерсен
Пас отдал
Н. Хефлер
62'
Замена
Н. Петерсен
️️️️
Э. Демирович
62'
Замена
Л. Хелер
️️️️
Р. Салаи
62'
Замена
Л. Темпельман
️️️️
Л. Кюблер
55'
Замена
Я. Хаберер
️️️️
А. Абраши
46'
Желтая карточка
Р. Салаи
Замена
Л. Сане
️️️️
С. Гнабри
28'
9'
Желтая карточка
Н. Хефлер
ГОЛ! 1:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
Т. Мюллер
7'
5'
Замена
А. Абраши
️️️️
Б. Сантамария
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Фрайбург
21
Флориан Мюллер
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
7
Батист Сантамария
ОП
7
Роланд Салаи
ПВ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Бавария
1
Александр Нюбель
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
21
Марк Рока
ОП
88
Хави Мартинес
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
10
Лерой Сане
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Фрайбург
32
Бенжамин Уфофф
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
19
Яник Хаберер
ЦП
20
Лино Темпельман
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
20
Гус Тил
АП
11
У Ен Чон
ПВ
9
Лукас Хелер
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Нойер
19
Дэвис
17
Боатенг
5
Алаба
28
Павар
6
Киммих
27
Горецка
21
Коман
7
Гнабри
13
Мюллер
9
Левандовски
3-4-2-1
21
Мюллер
5
Гульде
13
Шлоттербек
3
Линхарт
17
Кюблер
27
Хефлер
7
Сантамария
30
Гюнтер
7
Салаи
32
Грифо
9
Демирович
21
Коман
10
Мусиала
10
Мусиала
21
Коман
27
Горецка
88
Мартинес
88
Мартинес
27
Горецка
6
Киммих
8
Толиссо
8
Толиссо
6
Киммих
7
Гнабри
10
Сане
10
Сане
7
Гнабри
13
Мюллер
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
13
Мюллер
Абраши
19
Хаберер
19
Хаберер
Абраши
17
Кюблер
20
Темпельман
20
Темпельман
17
Кюблер
7
Сантамария
6
Абраши
6
Абраши
7
Сантамария
7
Салаи
9
Хелер
9
Хелер
7
Салаи
9
Демирович
18
Петерсен
18
Петерсен
9
Демирович
Остались в запасе
Бавария
Фрайбург
21
Марк Рока
ОП
1
Александр Нюбель
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
11
У Ен Чон
ПВ
32
Бенжамин Уфофф
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
20
Гус Тил
АП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
21
Марк Рока
ОП
1
Александр Нюбель
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
Остались в запасе
11
У Ен Чон
ПВ
32
Бенжамин Уфофф
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
20
Гус Тил
АП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Бавария - Фрайбург
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
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