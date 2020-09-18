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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Шальке-04
Бавария - Шальке-04: обзор матча 18 сентября 2020
Бавария
18.09.2020, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
8 : 0
Завершен
Шальке-04
4'
С. Гнабри
19'
Л. Горецка
31'
Р. Левандовски (П)
47'
С. Гнабри
59'
С. Гнабри
70'
Т. Мюллер
71'
Л. Сане
81'
Д. Мусиала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Шальке-04
Замена
Д. Зиркзее
️️️️
Т. Мюллер
82'
81'
Желтая карточка
Б. Стамбули
ГОЛ! 8:0!
Д. Мусиала
Пас отдал
Р. Левандовски
81'
79'
Замена
С. Скрыбски
️️️️
Г. Пасьенса
79'
Замена
Т. Беккер
️️️️
А. Арит
Замена
Д. Мусиала
️️️️
С. Гнабри
72'
Замена
К. Ричардс
️️️️
Д. Боатенг
72'
Замена
М. Кюизанс
️️️️
Л. Сане
72'
ГОЛ! 7:0!
Л. Сане
Пас отдал
Й. Киммих
71'
ГОЛ! 6:0!
Т. Мюллер
Пас отдал
Р. Левандовски
70'
Желтая карточка
Й. Киммих
65'
65'
Замена
Б. Раман
️️️️
Р. Матондо
ГОЛ! 5:0!
С. Гнабри
Пас отдал
Л. Сане
59'
Замена
К. Толиссо
️️️️
Л. Горецка
51'
ГОЛ! 4:0!
С. Гнабри
Пас отдал
Л. Сане
47'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Р. Левандовски
31'
30'
Желтая карточка
О. Кабак
30'
Замена
А. Шепф
️️️️
С. Сердар
ГОЛ! 2:0!
Л. Горецка
Пас отдал
Т. Мюллер
19'
ГОЛ! 1:0!
С. Гнабри
Пас отдал
Й. Киммих
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
8
Суат Сердар
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
77
Амин Арит
АП
39
Рабби Матондо
ПВ
13
Марк Ут
ЦФ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
1
Александр Нюбель
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Шальке-04
15
Маркус Шуберт
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
8
Тимо Беккер
ЦЗ
18
Алессандро Шепф
ЦП
7
Стивен Скрыбски
ПВ
14
Бенито Раман
ЦФ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Нойер
21
Эрнандес
17
Боатенг
25
Зюле
28
Павар
6
Киммих
27
Горецка
10
Сане
7
Гнабри
9
Левандовски
13
Мюллер
2-1-3-2-2
1
Ферманн
5
Кабак
5
Очипка
21
Стамбули
8
Сердар
6
Бенталеб
13
Руди
39
Матондо
77
Арит
9
Пасьенса
13
Ут
7
Гнабри
10
Мусиала
10
Мусиала
7
Гнабри
17
Боатенг
26
Ричардс
26
Ричардс
17
Боатенг
27
Горецка
8
Толиссо
8
Толиссо
27
Горецка
10
Сане
27
Кюизанс
27
Кюизанс
10
Сане
13
Мюллер
11
Зиркзее
11
Зиркзее
13
Мюллер
39
Матондо
14
Раман
14
Раман
39
Матондо
9
Пасьенса
7
Скрыбски
7
Скрыбски
9
Пасьенса
8
Сердар
18
Шепф
18
Шепф
8
Сердар
77
Арит
8
Беккер
8
Беккер
77
Арит
Остались в запасе
Бавария
Шальке-04
26
Свен Ульрайх
ВР
1
Александр Нюбель
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
88
Хави Мартинес
ОП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
12
Малик Тиав
ЦЗ
15
Маркус Шуберт
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
1
Александр Нюбель
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
88
Хави Мартинес
ОП
Остались в запасе
12
Малик Тиав
ЦЗ
15
Маркус Шуберт
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Давид Вагнер
Статистика матча Бавария - Шальке-04
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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