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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Боруссия М
Бавария - Боруссия М: обзор матча 08 мая 2021
Бавария
08.05.2021, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
6 : 0
Завершен
Боруссия М
2'
Р. Левандовски
23'
Т. Мюллер
34'
Р. Левандовски
44'
К. Коман
66'
Р. Левандовски (П)
85'
Л. Сане
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Боруссия М
90'
Желтая карточка
Х. Вольф
ГОЛ! 6:0!
Л. Сане
85'
84'
Замена
П. Херрманн
️️️️
Б. Эмболо
Красная карточка
Т. Ньянзу
75'
Замена
Х. Мартинес
️️️️
Д. Боатенг
71'
Замена
Т. Ньянзу
️️️️
Л. Горецка
70'
69'
Замена
Л. Штиндль
️️️️
Й. Хофманн
69'
Замена
О. Вендт
️️️️
Р. Бенсебаини
ГОЛ с пенальти! 5:0!
Р. Левандовски
66'
65'
Желтая карточка
Ф. Нойхаус
Замена
Л. Горецка
️️️️
Д. Алаба
60'
Замена
С. Гнабри
️️️️
Д. Мусиала
60'
Замена
Л. Сане
️️️️
К. Коман
60'
46'
Замена
А. Плеа
️️️️
М. Тюрам
46'
Замена
Х. Вольф
️️️️
В. Лазаро
ГОЛ! 4:0!
К. Коман
Пас отдал
Р. Левандовски
44'
ГОЛ! 3:0!
Р. Левандовски
34'
ГОЛ! 2:0!
Т. Мюллер
Пас отдал
Д. Мусиала
23'
ГОЛ! 1:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
Д. Алаба
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
10
Джамал Мусиала
АП
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Бавария
1
Александр Нюбель
ВР
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
88
Хави Мартинес
ОП
21
Марк Рока
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
10
Лерой Сане
ПВ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
13
Ларс Штиндль
АП
17
Ханнес Вольф
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
14
Алассан Плеа
ЦФ
3-3-2-2
1
Нойер
21
Эрнандес
17
Боатенг
5
Алаба
19
Дэвис
6
Киммих
28
Павар
21
Коман
10
Мусиала
9
Левандовски
13
Мюллер
3-3-1-1-2
1
Зоммер
19
Лазаро
30
Эльведи
28
Гинтер
22
Ляйнер
6
Закария
5
Бенсебаини
10
Нойхаус
7
Хофманн
7
Эмболо
9
Тюрам
Горецка
23
Ньянзу
23
Ньянзу
Горецка
17
Боатенг
88
Мартинес
88
Мартинес
17
Боатенг
5
Алаба
27
Горецка
27
Горецка
5
Алаба
10
Мусиала
7
Гнабри
7
Гнабри
10
Мусиала
21
Коман
10
Сане
10
Сане
21
Коман
7
Хофманн
13
Штиндль
13
Штиндль
7
Хофманн
5
Бенсебаини
17
Вендт
17
Вендт
5
Бенсебаини
19
Лазаро
17
Вольф
17
Вольф
19
Лазаро
7
Эмболо
7
Херрманн
7
Херрманн
7
Эмболо
9
Тюрам
14
Плеа
14
Плеа
9
Тюрам
Остались в запасе
Бавария
Боруссия М
1
Александр Нюбель
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
21
Марк Рока
ОП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
1
Александр Нюбель
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
21
Марк Рока
ОП
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Бавария - Боруссия М
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
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