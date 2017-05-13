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    Анчелотти пообещал футбольный праздник в матче с «РБ Лейпцигом»

    Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти рассчитывает завершить сезон на мажорной ноте, обыграв в выездном матче 33-го тура «РБ Лейпциг».

    «Это будет настоящий футбольный праздник. Победа необходима для завершения сезона на мажорной ноте. Поэтому будет выставлен лучший состав. «Лейпциг» проводит особенный сезон, они совершенно заслуженно занимают то место, которое занимают.

    Хуммельс устал, у него есть небольшие проблемы. Но на следующей неделе он снова сможет тренироваться. Также не сыграет Хави Мартинес, а место в воротах займет Штарке«, – сказал Анчелотти.

    Матч 33-го тура немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» – «Бавария» состоится в субботу, 13 мая, в 16:30 по московскому времени.

    Источник: ФК «Бавария»

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    13.05.2017 10:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +52

      paNYA020294 13 мая 2017, 19:50

      он что то знал!

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