Хави Мартинес: «Больше никаких болей не чувствую»

Защитник мюнхенской "Баварии" Хави Мартинес рассказал о том, как проходит процесс его восстановления после травмы. По словам футболиста, в скором времени он сможет помочь своей команде на поле.

"Я очень доволен, дела у меня вновь обстоят отлично. Больше никаких болей не чувствую", — сказал испанец.

Напомним, что Мартинес перенес операцию после повреждения мениска. По информации источника, защитник сможет принять участие в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с туринским "Ювентусом".