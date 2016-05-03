Мартинес: «Думаю только о полуфинальной игре»

Защитник «Баварии» Хави Мартинес пытается сосредоточиться на предстоящем полуфинальном матче Лиги чемпионов, не забивая голову мыслями об интересе к его персоне со стороны «Барселоны».

«Баварии» предстоит ответный матч полуфинала Лиги чемпионов, и необходимо сосредоточиться на этой игре. О других вещах я не думаю», – сказал Мартинес.

Напомним, что ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов «Бавария» – «Атлетико» состоится во вторник, 3 мая, в 21:45 по московскому времени. Первый матч закончился со счетом 0:1.