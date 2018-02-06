Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Видаль и Хави Мартинес не помогут «Баварии» в кубковом матче с «Падерборном»

    Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес не ждет простого матча на выезде в 1/4 финала Кубка Германии против «Падерборн». К тому же, команде не смогут помочь несколько ключевых игроков.

    «Мы должны отнестись к сопернику со всей серьезностью. Я считаю, что это будет настоящая кубковая битва.

    Все команды по-особенному настраиваются на нас. Мы должны постараться не допустить этого. Так, как мы это сделали в Майнце. Я проведу с командой соответствующий разговор.

    «Падерборн» играет в очень хороший атакующий футбол, хорошо организованы, агрессивны, много передвигаются. Они поднимутся во вторую Бундеслигу и смогут там закрепиться. Я в этом совершенно уверен.

    Видаль? Если он сможет без проблем отработать на заключительной тренировке, то я возьму его. Я не хочу рисковать. Хави Мартинес будет для нас очень важен в следующих матчах. Надеюсь, что в субботу в игре с «Шальке» он сможет сыграть», – сказал Хайнкес.

    Матч 1/4 финала Кубка Германии «Падерборн» – «Бавария» состоится во вторник, 6 февраля, в 20:30 по московскому времени.

    Источник: ФК «Бавария»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.02.2018 10:14
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11