Видаль и Хави Мартинес не помогут «Баварии» в кубковом матче с «Падерборном»

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес не ждет простого матча на выезде в 1/4 финала Кубка Германии против «Падерборн». К тому же, команде не смогут помочь несколько ключевых игроков.

«Мы должны отнестись к сопернику со всей серьезностью. Я считаю, что это будет настоящая кубковая битва.

Все команды по-особенному настраиваются на нас. Мы должны постараться не допустить этого. Так, как мы это сделали в Майнце. Я проведу с командой соответствующий разговор.

«Падерборн» играет в очень хороший атакующий футбол, хорошо организованы, агрессивны, много передвигаются. Они поднимутся во вторую Бундеслигу и смогут там закрепиться. Я в этом совершенно уверен.

Видаль? Если он сможет без проблем отработать на заключительной тренировке, то я возьму его. Я не хочу рисковать. Хави Мартинес будет для нас очень важен в следующих матчах. Надеюсь, что в субботу в игре с «Шальке» он сможет сыграть», – сказал Хайнкес.

Матч 1/4 финала Кубка Германии «Падерборн» – «Бавария» состоится во вторник, 6 февраля, в 20:30 по московскому времени.