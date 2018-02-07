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Падерборн - Бавария

06.02.2018, Вторник, 20:30 мск Падерборн, стадион Бентелер-Арена Трансляция: МАТЧ! Футбол 2 Германия. Кубок, 1/4 финала Падерборн - Бавария
Германия. Бундеслига (2014/2015)
22 тур
21 февраля, суббота 17:30 Падерборн 0:6 Бавария
5 тур
23 сентября, вторник 22:00 Бавария 4:0 Падерборн
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