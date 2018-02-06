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Расписание матчей
Германия. Кубок
Падерборн - Бавария
Падерборн - Бавария: обзор матча 06 февраля 2018
Падерборн
06.02.2018, вторник, 20:30
Германия. Кубок, 1/4 финала
0 : 6
Завершен
Бавария
19'
К. Коман
25'
Р. Левандовски
42'
Й. Киммих
55'
К. Толиссо
86'
А. Роббен
89'
А. Роббен
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Падерборн - Бавария
89'
ГОЛ! 0:6!
А. Роббен
Пас отдал
Ф. Рибери
86'
ГОЛ! 0:5!
А. Роббен
Пас отдал
С. Руди
74'
Желтая карточка
А. Видаль
55'
ГОЛ! 0:4!
К. Толиссо
Пас отдал
Х. Родригес
42'
ГОЛ! 0:3!
Й. Киммих
Пас отдал
М. Хуммельс
40'
Желтая карточка
М. Хуммельс
25'
ГОЛ! 0:2!
Р. Левандовски
Пас отдал
К. Коман
19'
ГОЛ! 0:1!
К. Коман
Пас отдал
А. Роббен
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Падерборн - Бавария
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Падерборн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Информация о матче
Стадион:
Бентелер-Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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