Хави Мартинес: «Пенис Саншеша должен быть экспонатом где-нибудь. Это безумие»

Бывшему полузащитнику сборной Испании Хави Мартинесу задали вопрос про самые большие пенисы его партнеров. Он назвал Ренату Саншеша, который сейчас в «Лилле».

«Саншеш – это безумие. Я не тот, кто разглядывает других в раздевалке, но пенис Саншеша должен быть экспонатом где-нибудь», – сказал Мартинес.

Они вместе играли за «Баварию».

24-летний Саншеш – чемпион Европы 2016 года.

Им интересуется «Милан».

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