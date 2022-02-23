Хави Мартинес: «Пенис Саншеша должен быть экспонатом где-нибудь. Это безумие»

Дзюбе срочно в Лиль надо переходить!)
Жаль,что окно трансферное закрылось))))
Бывшему полузащитнику сборной Испании Хави Мартинесу задали вопрос про самые большие пенисы его партнеров. Он назвал Ренату Саншеша, который сейчас в «Лилле».
«Саншеш – это безумие. Я не тот, кто разглядывает других в раздевалке, но пенис Саншеша должен быть экспонатом где-нибудь», – сказал Мартинес.
- Они вместе играли за «Баварию».
- 24-летний Саншеш – чемпион Европы 2016 года.
- Им интересуется «Милан».
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