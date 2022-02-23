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    Хави Мартинес: «Пенис Саншеша должен быть экспонатом где-нибудь. Это безумие»

    Бывшему полузащитнику сборной Испании Хави Мартинесу задали вопрос про самые большие пенисы его партнеров. Он назвал Ренату Саншеша, который сейчас в «Лилле».

    «Саншеш – это безумие. Я не тот, кто разглядывает других в раздевалке, но пенис Саншеша должен быть экспонатом где-нибудь», – сказал Мартинес.

    • Они вместе играли за «Баварию».
    • 24-летний Саншеш – чемпион Европы 2016 года.
    • Им интересуется «Милан».

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    Источник: Marca

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    23.02.2022 12:49
    Комментарии1
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      Рейтинг: +263

      Nikita Suarez 23 февраля, 13:43

      Дзюбе срочно в Лиль надо переходить!)
      Жаль,что окно трансферное закрылось))))

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