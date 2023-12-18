Моуринью извинился перед игроком за обратную замену

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью после матча 16-го тура Серии A c «Болоньей» принес извинения игроку своей команды Ренату Саншешу. Он выпустил хавбека на поле после перерыва, а на 64-й минуте поменял его обратно.

«Я хочу публично принести извинения Саншешу, потому что-то, что я должен был сделать, было жестко. Но это даже еще жестче по отношению к самому тренеру. Я три или четыре раза за карьеру делал подобное. Приношу свои извинения», – сказал Моуринью.