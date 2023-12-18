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    Моуринью извинился перед игроком за обратную замену

    Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью после матча 16-го тура Серии A c «Болоньей» принес извинения игроку своей команды Ренату Саншешу. Он выпустил хавбека на поле после перерыва, а на 64-й минуте поменял его обратно.

    «Я хочу публично принести извинения Саншешу, потому что-то, что я должен был сделать, было жестко. Но это даже еще жестче по отношению к самому тренеру. Я три или четыре раза за карьеру делал подобное. Приношу свои извинения», – сказал Моуринью.

    • «Рома» проиграла «Болонье» в гостях 0:2, пропустив на 37-й и 49-й минутах.
    • Бывший нападающий «Рубина», «Ростова» и «Зенита» Сердар Азмун вышел на замену в составе римлян на 64-й минуте.

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    Источник: Football Italia

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