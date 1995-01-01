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    Мартинес плакал из-за непопадания в старт «Баварии» на матч с «Хоффенхаймом»

    «Бавария» проиграла «Хоффенхайму» со счетом 1:2 в матче седьмого тура чемпионата Германии.

    Полузащитник хозяев Хави Мартинес не попал в стартовый состав. Главный тренер Нико Ковач также не выпустил испанца по ходу встречи.

    Твиттер-аккаунт @eMiaSanMia опубликовал фотографии со скамейки мюнхенцев, на которых 31-летний Мартинес плачет.

    «Разумеется, Хави расстраивает то, что он не играет. Но тренер сделал выбор в пользу другого состава, всем игрокам нужно это принять.

    Но впереди у нас еще много игр, так что Хави определенно получит свой шанс», – сказал спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич.

    Источник: Твиттер Mia San Mia

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