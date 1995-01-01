Мартинес плакал из-за непопадания в старт «Баварии» на матч с «Хоффенхаймом»

«Бавария» проиграла «Хоффенхайму» со счетом 1:2 в матче седьмого тура чемпионата Германии.
Полузащитник хозяев Хави Мартинес не попал в стартовый состав. Главный тренер Нико Ковач также не выпустил испанца по ходу встречи.
Твиттер-аккаунт @eMiaSanMia опубликовал фотографии со скамейки мюнхенцев, на которых 31-летний Мартинес плачет.
«Разумеется, Хави расстраивает то, что он не играет. Но тренер сделал выбор в пользу другого состава, всем игрокам нужно это принять.
Но впереди у нас еще много игр, так что Хави определенно получит свой шанс», – сказал спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич.
Javi Martínez. #FCBTSG pic.twitter.com/7LI9GGep9m— Bayern & Die Mannschaft (@eMiaSanMia) 5 października 2019