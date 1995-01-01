Мартинес плакал из-за непопадания в старт «Баварии» на матч с «Хоффенхаймом»

«Бавария» проиграла «Хоффенхайму» со счетом 1:2 в матче седьмого тура чемпионата Германии.

Полузащитник хозяев Хави Мартинес не попал в стартовый состав. Главный тренер Нико Ковач также не выпустил испанца по ходу встречи.

Твиттер-аккаунт @eMiaSanMia опубликовал фотографии со скамейки мюнхенцев, на которых 31-летний Мартинес плачет.

«Разумеется, Хави расстраивает то, что он не играет. Но тренер сделал выбор в пользу другого состава, всем игрокам нужно это принять.

Но впереди у нас еще много игр, так что Хави определенно получит свой шанс», – сказал спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич.