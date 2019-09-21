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Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Аугсбург
Фрайбург - Аугсбург: обзор матча 21 сентября 2019
Фрайбург
21.09.2019, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Аугсбург
23'
Л. Хелер
39'
Ф. Нидерлехнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Аугсбург
90'
+3
Желтая карточка
А. Финнбогасон
80'
Замена
М. Грегоритч
️️️️
Ф. Нидерлехнер
Замена
Л. Вальдшмидт
️️️️
Л. Хелер
75'
70'
Замена
М. Рихтер
️️️️
А. Хан
46'
Замена
Р. Оксфорд
️️️️
Я. Моравек
39'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Нидерлехнер
Пас отдал
Я. Моравек
Замена
В. Грифо
️️️️
М. Франтц
35'
ГОЛ! 1:0!
Л. Хелер
23'
Желтая карточка
М. Франтц
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
8
Майк Франтц
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ЦЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
8
Рани Хедира
ОП
30
Ян Моравек
ЦП
28
Андре Хан
ПВ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Фрайбург
23
Никлас Тиде
ВР
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
6
Амир Абраши
ЦП
8
Жером Гондорф
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
22
Квон Чан Хун
ПВ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Аугсбург
16
Андреас Люте
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
97
Фредрик Йенсен
АП
5
Марко Рихтер
ПВ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
3-3-2-2
1
Шволов
3
Линхарт
4
Кох
3
Хайнц
30
Гюнтер
27
Хефлер
7
Шмид
8
Франтц
19
Хаберер
9
Хелер
18
Петерсен
4-1-1-2-2
40
Коубек
2
Удуохай
4
Едвай
2
Лихтштайнер
30
Макс
8
Хедира
30
Моравек
28
Хан
11
Варгас
7
Нидерлехнер
27
Финнбогасон
8
Франтц
32
Грифо
32
Грифо
8
Франтц
9
Хелер
7
Вальдшмидт
7
Вальдшмидт
9
Хелер
28
Хан
5
Рихтер
5
Рихтер
28
Хан
30
Моравек
39
Оксфорд
39
Оксфорд
30
Моравек
7
Нидерлехнер
11
Грегоритч
11
Грегоритч
7
Нидерлехнер
Остались в запасе
Фрайбург
Аугсбург
7
Роланд Салаи
ПВ
22
Квон Чан Хун
ПВ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
23
Никлас Тиде
ВР
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
6
Амир Абраши
ЦП
8
Жером Гондорф
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
97
Фредрик Йенсен
АП
39
Георг Тигль
ПЗ
16
Андреас Люте
ВР
16
Серхио Кордова
ЦФ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Остались в запасе
7
Роланд Салаи
ПВ
22
Квон Чан Хун
ПВ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
23
Никлас Тиде
ВР
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
6
Амир Абраши
ЦП
8
Жером Гондорф
ЦП
Остались в запасе
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
97
Фредрик Йенсен
АП
39
Георг Тигль
ПЗ
16
Андреас Люте
ВР
16
Серхио Кордова
ЦФ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Мартин Шмидт
Статистика матча Фрайбург - Аугсбург
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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