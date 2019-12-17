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Аугсбург - Фортуна
Аугсбург - Фортуна: обзор матча 17 декабря 2019
Аугсбург
17.12.2019, вторник, 22:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
3 : 0
Завершен
Фортуна
32'
Ф. Макс
61'
Т. Едвай
72'
Ф. Макс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Фортуна
Желтая карточка
Р. Варгас
90'
Желтая карточка
Ш. Лихтштайнер
87'
86'
Желтая карточка
Б. Текпетей
ГОЛ! 3:0!
Ф. Макс
72'
ГОЛ! 2:0!
Т. Едвай
Пас отдал
Ф. Макс
61'
52'
Желтая карточка
Н. Ампома
Желтая карточка
Р. Хедира
46'
40'
Желтая карточка
А. Моралес
34'
Желтая карточка
Н. Гисельман
ГОЛ! 1:0!
Ф. Макс
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
57
Иаго
ЛЗ
30
Филипп Макс
ЛЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
10
Даниэль Байер
ЦП
97
Фредрик Йенсен
АП
5
Марко Рихтер
ПВ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Фортуна
1
Зак Стеффен
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
31
Марсель Соботтка
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
9
Давид Ковнацки
ЦФ
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
Главный тренер
Фридхельм Функель
Аугсбург
16
Андреас Люте
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
28
Андре Хан
ПВ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
Фортуна
33
Флориан Кастенмайер
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
32
Робин Бормут
ЦЗ
18
Томас Пледль
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
7
Оливер Финк
ЦП
37
Бернард Текпетей
ПВ
11
Нана Ампома
ЦФ
3-3-1-2-1
40
Коубек
57
Иаго
6
Гаувелеув
4
Едвай
30
Макс
8
Хедира
2
Лихтштайнер
10
Байер
97
Йенсен
5
Рихтер
7
Нидерлехнер
3-2-2-1-2
1
Стеффен
25
Циммерманн
4
Нуху
27
Моралес
23
Айхан
17
Гисельман
31
Соботтка
27
Томми
25
Баркок
10
Хеннингс
9
Ковнацки
Остались в запасе
Аугсбург
Фортуна
28
Андре Хан
ПВ
11
Рубен Варгас
ЛВ
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
16
Андреас Люте
ВР
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
37
Бернард Текпетей
ПВ
33
Флориан Кастенмайер
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
32
Робин Бормут
ЦЗ
18
Томас Пледль
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
7
Оливер Финк
ЦП
11
Нана Ампома
ЦФ
Главный тренер
Фридхельм Функель
Остались в запасе
28
Андре Хан
ПВ
11
Рубен Варгас
ЛВ
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
16
Андреас Люте
ВР
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
Остались в запасе
37
Бернард Текпетей
ПВ
33
Флориан Кастенмайер
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
32
Робин Бормут
ЦЗ
18
Томас Пледль
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
7
Оливер Финк
ЦП
11
Нана Ампома
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Главный тренер
Фридхельм Функель
Статистика матча Аугсбург - Фортуна
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Фортуна
Германия. Третья Лига, 15 тур
Вюрцбургер Кикерс
- : -
28.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Информация о матче
Стадион:
Аугсбург Арена
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