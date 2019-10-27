Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Аугсбург
Вольфсбург - Аугсбург: обзор матча 27 октября 2019
Вольфсбург
27.10.2019, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
0 : 0
Завершен
Аугсбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Аугсбург
83'
Замена
Д. Гаувелеув
️️️️
Д. Байер
Замена
М. Арнольд
️️️️
Я. Герхардт
83'
77'
Замена
С. Кордова
️️️️
А. Финнбогасон
72'
Замена
Иаго
️️️️
Р. Варгас
Замена
Л. Нмеча
️️️️
Й. Брекало
71'
Замена
В. Са
️️️️
Ф. Клаус
60'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
31
Янник Герхардт
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
8
Рани Хедира
ОП
10
Даниэль Байер
ЦП
5
Марко Рихтер
ПВ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Вольфсбург
13
Филлип Менцель
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
10
Юнус Малли
АП
11
Ренато Штеффен
ПВ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Аугсбург
16
Андреас Люте
ВР
57
Иаго
ЛЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
30
Ян Моравек
ЦП
28
Андре Хан
ПВ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
3-3-2-1-1
12
Перван
32
Тиссеран
25
Брукс
25
Брума
21
Руссийон
23
Гилявоги
12
Вилльям
31
Герхардт
30
Клаус
7
Брекало
9
Вегхорст
4-1-1-2-2
40
Коубек
2
Лихтштайнер
2
Удуохай
4
Едвай
30
Макс
8
Хедира
10
Байер
5
Рихтер
11
Варгас
7
Нидерлехнер
27
Финнбогасон
30
Клаус
27
Са
27
Са
30
Клаус
31
Герхардт
27
Арнольд
27
Арнольд
31
Герхардт
7
Брекало
14
Нмеча
14
Нмеча
7
Брекало
11
Варгас
57
Иаго
57
Иаго
11
Варгас
10
Байер
6
Гаувелеув
6
Гаувелеув
10
Байер
27
Финнбогасон
16
Кордова
16
Кордова
27
Финнбогасон
Остались в запасе
Вольфсбург
Аугсбург
11
Ренато Штеффен
ПВ
13
Филлип Менцель
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
10
Юнус Малли
АП
Главный тренер
Оливер Глазнер
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
28
Андре Хан
ПВ
16
Андреас Люте
ВР
30
Ян Моравек
ЦП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Остались в запасе
11
Ренато Штеффен
ПВ
13
Филлип Менцель
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
10
Юнус Малли
АП
Остались в запасе
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
28
Андре Хан
ПВ
16
Андреас Люте
ВР
30
Ян Моравек
ЦП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Мартин Шмидт
Статистика матча Вольфсбург - Аугсбург
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
Фольксваген
Новости команд
Все
Вольфсбург
Аугсбург
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 16:20
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Фрайбург» – «Вольфсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Фрайбурга» и «Вольфсбурга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Два раза едва не умерший на поле Эриксен остался без клуба
23 сентября
«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
Эриксен продолжит карьеру, несмотря на риск умереть на поле
10 июля
7
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 16:20
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+