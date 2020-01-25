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Бундеслига 2026/2027
Унион - Аугсбург
Унион - Аугсбург: обзор матча 25 января 2020
Унион
25.01.2020, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
2 : 0
Завершен
Аугсбург
47'
Н. Суботич
61'
М. Ингвартсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Унион - Аугсбург
Замена
Ю. Рюэрсон
️️️️
М. Ингвартсен
87'
Замена
Ф. Кроос
️️️️
Р. Андрих
79'
77'
Замена
А. Финнбогасон
️️️️
Р. Варгас
Желтая карточка
Р. Андрих
74'
Замена
М. Бюлтер
️️️️
Э. Уджа
72'
Желтая карточка
К. Гентнер
70'
70'
Замена
Э. Левен
️️️️
Р. Хедира
Желтая карточка
Н. Суботич
68'
Желтая карточка
К. Шлоттербек
67'
ГОЛ! 2:0!
М. Ингвартсен
Пас отдал
Р. Андрих
61'
ГОЛ! 1:0!
Н. Суботич
47'
45'
+1
Желтая карточка
Д. Гаувелеув
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион
12
Рафал Гикевич
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
8
Роберт Андрих
ЦП
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
20
Себастьян Андерссон
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
8
Рани Хедира
ОП
10
Даниэль Байер
ЦП
28
Андре Хан
ПВ
5
Марко Рихтер
ПВ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Унион
1
Мориц Николас
ВР
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
29
Михаэль Паренсен
ЛП
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
23
Феликс Кроос
ЦП
10
Юнус Малли
АП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Аугсбург
16
Андреас Люте
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
30
Ян Моравек
ЦП
11
Карлос Груэсо
ЦП
23
Эдуард Левен
ЦП
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
3-2-2-3
12
Гикевич
3
Суботич
5
Фридрих
13
Шлоттербек
3
Ленц
28
Триммель
4
Гентнер
8
Андрих
11
Уджа
20
Андерссон
7
Ингвартсен
4-1-1-3-1
40
Коубек
6
Гаувелеув
2
Удуохай
4
Едвай
30
Макс
8
Хедира
10
Байер
5
Рихтер
28
Хан
11
Варгас
7
Нидерлехнер
11
Уджа
30
Бюлтер
30
Бюлтер
11
Уджа
7
Ингвартсен
26
Рюэрсон
26
Рюэрсон
7
Ингвартсен
8
Андрих
23
Кроос
23
Кроос
8
Андрих
8
Хедира
23
Левен
23
Левен
8
Хедира
11
Варгас
27
Финнбогасон
27
Финнбогасон
11
Варгас
Остались в запасе
Унион
Аугсбург
23
Шеральдо Бекер
ПВ
1
Мориц Николас
ВР
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
29
Михаэль Паренсен
ЛП
10
Юнус Малли
АП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
16
Андреас Люте
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
30
Ян Моравек
ЦП
11
Карлос Груэсо
ЦП
Главный тренер
Мартин Шмидт
Остались в запасе
23
Шеральдо Бекер
ПВ
1
Мориц Николас
ВР
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
29
Михаэль Паренсен
ЛП
10
Юнус Малли
АП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Остались в запасе
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
16
Андреас Люте
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
30
Ян Моравек
ЦП
11
Карлос Груэсо
ЦП
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Мартин Шмидт
Статистика матча Унион - Аугсбург
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
Ан дер Альтен Ферстерай
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