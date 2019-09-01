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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Аугсбург
Вердер - Аугсбург: обзор матча 01 сентября 2019
Вердер
01.09.2019, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
3 : 2
Завершен
Аугсбург
6'
Ю. Осако
21'
Д. Сарджент
67'
Ю. Осако
12'
Р. Варгас
46'
Р. Варгас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Аугсбург
Желтая карточка
И. Павленка
90'
+2
90'
Желтая карточка
Ф. Нидерлехнер
ГОЛ! 3:2!
Ю. Осако
Пас отдал
М. Фридль
67'
46'
ГОЛ! 2:2!
Р. Варгас
Пас отдал
Ф. Нидерлехнер
34'
Вторая желтая
Ш. Лихтштайнер
26'
Желтая карточка
Р. Варгас
23'
Желтая карточка
Ш. Лихтштайнер
ГОЛ! 2:1!
Д. Сарджент
Пас отдал
Н. Шахин
21'
12'
ГОЛ! 1:1!
Р. Варгас
Пас отдал
Ш. Лихтштайнер
ГОЛ! 1:0!
Ю. Осако
Пас отдал
Н. Фуллкруг
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
8
Нури Шахин
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
18
Дэви Классен
АП
9
Джош Сарджент
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
8
Рани Хедира
ОП
10
Даниэль Байер
ЦП
5
Марко Рихтер
ПВ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Вердер
1
Стефанос Капино
ВР
36
Кристиан Гросс
ОП
44
Симон Штрауди
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
Аугсбург
16
Андреас Люте
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
11
Карлос Груэсо
ЦП
28
Андре Хан
ПВ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
4-2-1-3
1
Павленка
5
Ланг
4
Мойсандер
32
Фридль
23
Гебре Селасси
8
Шахин
8
Эггештайн
18
Классен
10
Фуллкруг
10
Осако
9
Сарджент
4-1-1-2-2
40
Коубек
4
Едвай
2
Лихтштайнер
2
Удуохай
30
Макс
8
Хедира
10
Байер
5
Рихтер
11
Варгас
11
Грегоритч
7
Нидерлехнер
Остались в запасе
Вердер
Аугсбург
36
Кристиан Гросс
ОП
1
Стефанос Капино
ВР
44
Симон Штрауди
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
39
Георг Тигль
ПЗ
28
Андре Хан
ПВ
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
16
Андреас Люте
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
11
Карлос Груэсо
ЦП
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Остались в запасе
36
Кристиан Гросс
ОП
1
Стефанос Капино
ВР
44
Симон Штрауди
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
Остались в запасе
39
Георг Тигль
ПЗ
28
Андре Хан
ПВ
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
16
Андреас Люте
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
11
Карлос Груэсо
ЦП
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Главный тренер
Мануэль Баум
Статистика матча Вердер - Аугсбург
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
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