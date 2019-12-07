Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Майнц
Аугсбург - Майнц: обзор матча 07 декабря 2019
Аугсбург
07.12.2019, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
2 : 1
Завершен
Майнц
41'
М. Рихтер
65'
Ф. Нидерлехнер (П)
15'
Л. Озтюнали
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Майнц
Желтая карточка
Т. Едвай
88'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Ф. Нидерлехнер
65'
59'
Желтая карточка
Р. Квайсон
44'
Желтая карточка
Э. Фернандес
ГОЛ! 1:1!
М. Рихтер
Пас отдал
Ф. Нидерлехнер
41'
Желтая карточка
Р. Варгас
28'
15'
ГОЛ! 0:1!
Л. Озтюнали
Пас отдал
Р. Квайсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
8
Рани Хедира
ОП
10
Даниэль Байер
ЦП
97
Фредрик Йенсен
АП
5
Марко Рихтер
ПВ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
3
Аарон Мартин
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
13
Мусса Ниахате
ЦЗ
18
Леандро Баррейро
ЦП
25
Пьер Кунде
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
21
Левин Озтюнали
ПП
19
Робин Квайсон
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Аугсбург
16
Андреас Люте
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
30
Ян Моравек
ЦП
16
Серхио Кордова
ЦФ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Майнц
21
Флориан Мюллер
ВР
15
Ахмет Гюрлеен
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
44
Александру Максим
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
4-1-1-3-1
40
Коубек
30
Макс
4
Едвай
6
Гаувелеув
2
Лихтштайнер
8
Хедира
10
Байер
11
Варгас
97
Йенсен
5
Рихтер
7
Нидерлехнер
4-3-1-2
27
Центнер
6
Фернандес
6
Сент-Джуст
13
Ниахате
3
Мартин
21
Озтюнали
25
Кунде
18
Баррейро
14
Бутьюс
9
Онисиво
19
Квайсон
Остались в запасе
Аугсбург
Майнц
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
16
Андреас Люте
ВР
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
30
Ян Моравек
ЦП
16
Серхио Кордова
ЦФ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
15
Ахмет Гюрлеен
ЦЗ
21
Флориан Мюллер
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
44
Александру Максим
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Остались в запасе
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
16
Андреас Люте
ВР
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
30
Ян Моравек
ЦП
16
Серхио Кордова
ЦФ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Остались в запасе
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
15
Ахмет Гюрлеен
ЦЗ
21
Флориан Мюллер
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
44
Александру Максим
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Главный тренер
Сандро Шварц
Статистика матча Аугсбург - Майнц
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Аугсбург Арена
Новости команд
Все
Аугсбург
Майнц
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 16:20
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 16:20
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 16:20
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+