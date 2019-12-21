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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Аугсбург
РБ Лейпциг - Аугсбург: обзор матча 21 декабря 2019
РБ Лейпциг
21.12.2019, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
3 : 1
Завершен
Аугсбург
68'
К. Лаймер
80'
П. Шик
89'
Ю. Поульсен
8'
Ф. Нидерлехнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РБ Лейпциг - Аугсбург
ГОЛ! 3:1!
Ю. Поульсен
Пас отдал
Т. Вернер
89'
Желтая карточка
П. Шик
80'
ГОЛ! 2:1!
П. Шик
Пас отдал
К. Нкунку
80'
72'
Желтая карточка
Р. Варгас
68'
Желтая карточка
Д. Байер
ГОЛ! 1:1!
К. Лаймер
68'
44'
Желтая карточка
Ф. Удуохай
8'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Нидерлехнер
Пас отдал
М. Рихтер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
10
Тайлер Адамс
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
57
Иаго
ЛЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
10
Даниэль Байер
ЦП
5
Марко Рихтер
ПВ
16
Серхио Кордова
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
РБ Лейпциг
38
Ивон Мвого
ВР
4
Итан Ампаду
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
10
Матеус Кунья
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Аугсбург
16
Андреас Люте
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
30
Филипп Макс
ЛЗ
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
30
Ян Моравек
ЦП
97
Фредрик Йенсен
АП
28
Андре Хан
ПВ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
3-1-3-3
25
Гулачи
23
Хальстенберг
16
Клостерманн
2
Упамекано
10
Адамс
27
Лаймер
21
Айдара
6
Демме
14
Шик
11
Вернер
28
Нкунку
3-2-1-2-2
40
Коубек
2
Удуохай
6
Гаувелеув
4
Едвай
2
Лихтштайнер
57
Иаго
10
Байер
5
Рихтер
11
Варгас
7
Нидерлехнер
16
Кордова
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Аугсбург
17
Ханнес Вольф
АП
20
Норди Мукиэле
ПЗ
38
Ивон Мвого
ВР
4
Итан Ампаду
ЦЗ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
10
Матеус Кунья
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
97
Фредрик Йенсен
АП
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
30
Филипп Макс
ЛЗ
28
Андре Хан
ПВ
16
Андреас Люте
ВР
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
30
Ян Моравек
ЦП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Остались в запасе
17
Ханнес Вольф
АП
20
Норди Мукиэле
ПЗ
38
Ивон Мвого
ВР
4
Итан Ампаду
ЦЗ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
10
Матеус Кунья
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Остались в запасе
97
Фредрик Йенсен
АП
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
30
Филипп Макс
ЛЗ
28
Андре Хан
ПВ
16
Андреас Люте
ВР
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
30
Ян Моравек
ЦП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Мартин Шмидт
Статистика матча РБ Лейпциг - Аугсбург
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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