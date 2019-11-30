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Бундеслига 2026/2027
Кельн - Аугсбург
Кельн - Аугсбург: обзор матча 30 ноября 2019
Кельн
30.11.2019, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Аугсбург
86'
Д. Кордоба
43'
Ф. Нидерлехнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Аугсбург
Желтая карточка
С. Борнау
90'
+3
Желтая карточка
Д. Кордоба
87'
ГОЛ! 1:1!
Д. Кордоба
Пас отдал
Й. Хектор
86'
Желтая карточка
Й. Хектор
62'
Желтая карточка
Д. Дрекслер
45'
+4
45'
+1
Желтая карточка
Ф. Макс
44'
Вторая желтая
А. Хан
43'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Нидерлехнер
Пас отдал
Ф. Макс
Вторая желтая
Р. Чикош
39'
23'
Желтая карточка
А. Хан
Желтая карточка
М. Хегер
20'
Желтая карточка
Б. Верстате
17'
Желтая карточка
Р. Чикош
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
6
Марко Хегер
ОП
4
Биргер Верстате
ЦП
24
Доминик Дрекслер
АП
9
Симон Теродде
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Андре Павлак
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
8
Рани Хедира
ОП
10
Даниэль Байер
ЦП
28
Андре Хан
ПВ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
3
Лассе Собич
ЦЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
6
Эйе Скири
ОП
21
Луис Шауб
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
9
Джон Кордоба
ЦФ
Аугсбург
16
Андреас Люте
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
30
Ян Моравек
ЦП
97
Фредрик Йенсен
АП
5
Марко Рихтер
ПВ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Хорн
14
Хектор
33
Борнау
5
Чикош
22
Шмитц
6
Хегер
4
Верстате
4
Якобс
24
Дрекслер
27
Модест
9
Теродде
4-1-1-2-2
40
Коубек
32
Фрамбергер
6
Гаувелеув
4
Едвай
30
Макс
8
Хедира
10
Байер
28
Хан
11
Варгас
16
Кордова
7
Нидерлехнер
Остались в запасе
Кельн
Аугсбург
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
18
Томас Кесслер
ВР
3
Лассе Собич
ЦЗ
6
Эйе Скири
ОП
21
Луис Шауб
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Андре Павлак
97
Фредрик Йенсен
АП
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
5
Марко Рихтер
ПВ
16
Андреас Люте
ВР
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
30
Ян Моравек
ЦП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Остались в запасе
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
18
Томас Кесслер
ВР
3
Лассе Собич
ЦЗ
6
Эйе Скири
ОП
21
Луис Шауб
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
9
Джон Кордоба
ЦФ
Остались в запасе
97
Фредрик Йенсен
АП
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
5
Марко Рихтер
ПВ
16
Андреас Люте
ВР
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
30
Ян Моравек
ЦП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Андре Павлак
Главный тренер
Мартин Шмидт
Статистика матча Кельн - Аугсбург
7
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
7
2
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
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