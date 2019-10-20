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    Андре Павлак

    Тренер
    Имя Андре
    Фамилия Павлак
    Гражданство Германия
    Дата рождения 12 февраля 1971
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Кельн 5 2 2 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    20.10.2019 Кельн 3 : 0 Падерборн
    23.11.2019 РБ Лейпциг 4 : 1 Кельн
    30.11.2019 Кельн 1 : 1 Аугсбург
    16.02.2020 Кельн 1 : 4 Бавария
    22.02.2020 Герта 0 : 5 Кельн
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