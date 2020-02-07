Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Аугсбург
Айнтрахт - Аугсбург: обзор матча 07 февраля 2020
Айнтрахт
07.02.2020, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
5 : 0
Завершен
Аугсбург
37'
Т. Чендлер
48'
Т. Чендлер
55'
А. Силва
89'
Ф. Костич
90'
Ф. Костич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Аугсбург
ГОЛ! 5:0!
Ф. Костич
Пас отдал
Г. Пасьенса
90'
ГОЛ! 4:0!
Ф. Костич
Пас отдал
А. Туре
89'
Замена
Г. Пасьенса
️️️️
А. Силва
84'
81'
Замена
Н. Саренрен-Баце
️️️️
М. Рихтер
74'
Замена
Ш. Лихтштайнер
️️️️
Т. Едвай
Замена
С. Роде
️️️️
М. Гачинович
67'
Желтая карточка
Э. Н'Дика
66'
65'
Замена
Э. Левен
️️️️
А. Финнбогасон
ГОЛ! 3:0!
А. Силва
Пас отдал
Ф. Костич
55'
ГОЛ! 2:0!
Т. Чендлер
Пас отдал
Ф. Костич
48'
ГОЛ! 1:0!
Т. Чендлер
Пас отдал
Д. Кор
37'
Замена
М. Хасебе
️️️️
Д. Абрахам
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
19
Давид Абрахам
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
31
Доминик Кор
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
8
Рани Хедира
ОП
10
Даниэль Байер
ЦП
5
Марко Рихтер
ПВ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Айнтрахт
1
Фредерик Реннов
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
97
Джибриль Соу
ЦП
18
Даичи Камада
АП
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Аугсбург
16
Андреас Люте
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
30
Ян Моравек
ЦП
23
Эдуард Левен
ЦП
11
Карлос Груэсо
ЦП
97
Фредрик Йенсен
АП
28
Андре Хан
ПВ
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
3-2-2-2-1
1
Трапп
19
Абрахам
26
Н'Дика
13
Хинтереггер
6
Туре
22
Чендлер
31
Кор
31
Илсанкер
18
Костич
8
Гачинович
19
Силва
4-1-1-2-2
40
Коубек
2
Удуохай
6
Гаувелеув
4
Едвай
30
Макс
8
Хедира
10
Байер
5
Рихтер
11
Варгас
27
Финнбогасон
7
Нидерлехнер
19
Абрахам
20
Хасебе
20
Хасебе
19
Абрахам
8
Гачинович
17
Роде
17
Роде
8
Гачинович
19
Силва
9
Пасьенса
9
Пасьенса
19
Силва
5
Рихтер
37
Саренрен-Баце
37
Саренрен-Баце
5
Рихтер
4
Едвай
2
Лихтштайнер
2
Лихтштайнер
4
Едвай
27
Финнбогасон
23
Левен
23
Левен
27
Финнбогасон
Остались в запасе
Айнтрахт
Аугсбург
18
Даичи Камада
АП
1
Фредерик Реннов
ВР
21
Данни Да Коста
ПЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
97
Джибриль Соу
ЦП
Главный тренер
Адольф Хюттер
97
Фредрик Йенсен
АП
28
Андре Хан
ПВ
16
Андреас Люте
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
30
Ян Моравек
ЦП
11
Карлос Груэсо
ЦП
Главный тренер
Мартин Шмидт
Остались в запасе
18
Даичи Камада
АП
1
Фредерик Реннов
ВР
21
Данни Да Коста
ПЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
97
Джибриль Соу
ЦП
Остались в запасе
97
Фредрик Йенсен
АП
28
Андре Хан
ПВ
16
Андреас Люте
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
30
Ян Моравек
ЦП
11
Карлос Груэсо
ЦП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Мартин Шмидт
Статистика матча Айнтрахт - Аугсбург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
Новости команд
Все
Айнтрахт
Аугсбург
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 16:20
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 16:20
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+