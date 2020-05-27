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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Падерборн
Аугсбург - Падерборн: обзор матча 27 мая 2020
Аугсбург
27.05.2020, среда, 21:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
0 : 0
Завершен
Падерборн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Падерборн
87'
Замена
Б. Золински
️️️️
Л. Янс
87'
Замена
М. Риттер
️️️️
С. Василиадис
Желтая карточка
Д. Гаувелеув
84'
Замена
Ш. Лихтштайнер
️️️️
Ф. Макс
82'
79'
Замена
А. Сабири
️️️️
К. Гясула
Замена
С. Кордова
️️️️
Т. Едвай
75'
Замена
Д. Гаувелеув
️️️️
Э. Левен
75'
Замена
Н. Саренрен-Баце
️️️️
М. Рихтер
67'
Замена
К. Груэсо
️️️️
Д. Байер
67'
62'
Замена
К. Прегер
️️️️
Г. Хольтманн
62'
Замена
С. Михель
️️️️
Ш. Мамба
52'
Желтая карточка
К. Гясула
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
16
Андреас Люте
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
8
Рани Хедира
ОП
10
Даниэль Байер
ЦП
23
Эдуард Левен
ЦП
5
Марко Рихтер
ПВ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Падерборн
25
Леопольд Цингерле
ВР
29
Джамилу Коллинс
ЦЗ
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
21
Лоран Янс
ЦЗ
4
Себастьян Шонлау
ЦЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
52
Клаус Гясула
ЦП
19
Себастьян Василиадис
ЦП
7
Деннис Србени
ЦФ
45
Штрели Мамба
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
11
Карлос Груэсо
ЦП
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
16
Серхио Кордова
ЦФ
Падерборн
24
Янник Хут
ВР
13
Кристиан Штродьек
ЦЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
27
Деннис Ястржембски
ЛВ
7
Марлон Риттер
ЦП
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
10
Кай Прегер
ЦП
31
Бен Золински
ЦФ
11
Свен Михель
ЦФ
4-1-2-2-1
16
Люте
30
Макс
4
Едвай
2
Удуохай
32
Фрамбергер
8
Хедира
10
Байер
23
Левен
11
Варгас
5
Рихтер
7
Нидерлехнер
4-2-2-2
25
Цингерле
2
Хюнемайер
21
Янс
4
Шонлау
29
Коллинс
52
Гясула
19
Василиадис
17
Хольтманн
18
Антви-Адджей
45
Мамба
7
Србени
5
Рихтер
37
Саренрен-Баце
37
Саренрен-Баце
5
Рихтер
23
Левен
6
Гаувелеув
6
Гаувелеув
23
Левен
30
Макс
2
Лихтштайнер
2
Лихтштайнер
30
Макс
10
Байер
11
Груэсо
11
Груэсо
10
Байер
4
Едвай
16
Кордова
16
Кордова
4
Едвай
19
Василиадис
7
Риттер
7
Риттер
19
Василиадис
52
Гясула
10
Сабири
10
Сабири
52
Гясула
17
Хольтманн
10
Прегер
10
Прегер
17
Хольтманн
21
Янс
31
Золински
31
Золински
21
Янс
45
Мамба
11
Михель
11
Михель
45
Мамба
Остались в запасе
Аугсбург
Падерборн
39
Георг Тигль
ПЗ
40
Томаш Коубек
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
Главный тренер
Хайко Херрлих
27
Деннис Ястржембски
ЛВ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
24
Янник Хут
ВР
13
Кристиан Штродьек
ЦЗ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Остались в запасе
39
Георг Тигль
ПЗ
40
Томаш Коубек
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
Остались в запасе
27
Деннис Ястржембски
ЛВ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
24
Янник Хут
ВР
13
Кристиан Штродьек
ЦЗ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Статистика матча Аугсбург - Падерборн
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Падерборн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Информация о матче
Стадион:
Аугсбург Арена
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