Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Вердер
Аугсбург - Вердер: обзор матча 01 февраля 2020
Аугсбург
01.02.2020, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
2 : 1
Завершен
Вердер
67'
Ф. Нидерлехнер
82'
Р. Варгас
23'
Т. Едвай (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Вердер
90'
Желтая карточка
Д. Зелке
Желтая карточка
Ф. Макс
88'
87'
Замена
Д. Сарджент
️️️️
Л. Биттенкурт
Замена
Р. Фрамбергер
️️️️
Р. Варгас
86'
ГОЛ! 2:1!
Р. Варгас
Пас отдал
А. Финнбогасон
82'
80'
Замена
К. Гросс
️️️️
Н. Шахин
Замена
Э. Левен
️️️️
Р. Хедира
78'
Желтая карточка
Д. Байер
76'
74'
Желтая карточка
Л. Биттенкурт
69'
Желтая карточка
Ф. Бартельс
ГОЛ! 1:1!
Ф. Нидерлехнер
Пас отдал
Д. Гаувелеув
67'
66'
Желтая карточка
О. Топрак
58'
Замена
Ф. Бартельс
️️️️
Н. Вольтемаде
48'
Желтая карточка
М. Эггештайн
Замена
А. Финнбогасон
️️️️
А. Хан
46'
23'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Т. Едвай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
16
Андреас Люте
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
8
Рани Хедира
ОП
10
Даниэль Байер
ЦП
28
Андре Хан
ПВ
5
Марко Рихтер
ПВ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
18
Дэви Классен
АП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
7
Милот Рашица
ПВ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Аугсбург
17
Марек Сухи
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
11
Карлос Груэсо
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
23
Эдуард Левен
ЦП
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Вердер
22
Лука Плогман
ВР
36
Кристиан Гросс
ОП
31
Фин Бартельс
ЦП
14
Бенжамин Голлер
ПВ
9
Джош Сарджент
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
4-1-1-3-1
16
Люте
30
Макс
4
Едвай
2
Удуохай
6
Гаувелеув
8
Хедира
10
Байер
11
Варгас
28
Хан
5
Рихтер
7
Нидерлехнер
3-2-3-2
1
Павленка
21
Топрак
4
Мойсандер
7
Фогт
8
Эггештайн
8
Шахин
7
Рашица
32
Биттенкурт
18
Классен
9
Зелке
27
Вольтемаде
11
Варгас
32
Фрамбергер
32
Фрамбергер
11
Варгас
8
Хедира
23
Левен
23
Левен
8
Хедира
28
Хан
27
Финнбогасон
27
Финнбогасон
28
Хан
8
Шахин
36
Гросс
36
Гросс
8
Шахин
27
Вольтемаде
31
Бартельс
31
Бартельс
27
Вольтемаде
32
Биттенкурт
9
Сарджент
9
Сарджент
32
Биттенкурт
Остались в запасе
Аугсбург
Вердер
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
17
Марек Сухи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
11
Карлос Груэсо
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
Главный тренер
Мартин Шмидт
14
Бенжамин Голлер
ПВ
22
Лука Плогман
ВР
14
Клаудио Писарро
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Остались в запасе
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
17
Марек Сухи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
11
Карлос Груэсо
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
Остались в запасе
14
Бенжамин Голлер
ПВ
22
Лука Плогман
ВР
14
Клаудио Писарро
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Статистика матча Аугсбург - Вердер
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Аугсбург Арена
Новости команд
Все
Аугсбург
Вердер
«Вердер» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 18:20
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 16:20
Бундеслига: шансы «Вердера» и «Гамбурга» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 16:20
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Вердер» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 18:20
Бундеслига: шансы «Вердера» и «Гамбурга» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Вердер» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+