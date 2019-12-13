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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Аугсбург
Хоффенхайм - Аугсбург: обзор матча 13 декабря 2019
Хоффенхайм
13.12.2019, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
2 : 4
Завершен
Аугсбург
14'
Р. Сков
80'
Ю. Локадия
11'
Ф. Макс
51'
Ф. Макс (П)
56'
Ф. Йенсен
85'
Иаго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Аугсбург
85'
ГОЛ! 2:4!
Иаго
Пас отдал
Ф. Нидерлехнер
ГОЛ! 2:3!
Ю. Локадия
Пас отдал
Р. Сков
80'
56'
ГОЛ! 1:3!
Ф. Йенсен
Пас отдал
Ф. Нидерлехнер
51'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Ф. Макс
ГОЛ! 1:1!
Р. Сков
Пас отдал
С. Руди
14'
11'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Макс
Пас отдал
Ф. Нидерлехнер
Желтая карточка
Д. Самассеку
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
18
Диадай Самассеку
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
24
Роберт Сков
ПВ
9
Ильяс Бебу
ПВ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
22
Саркис Адамян
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
57
Иаго
ЛЗ
30
Филипп Макс
ЛЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
10
Даниэль Байер
ЦП
97
Фредрик Йенсен
АП
5
Марко Рихтер
ПВ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Хоффенхайм
20
Филипп Пентке
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
18
Деннис Гайгер
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
9
Юрген Локадия
ЦФ
Аугсбург
16
Андреас Люте
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
28
Андре Хан
ПВ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Бауманн
25
Акпогума
4
Бичакчич
3
Кадержабек
27
Гриллич
18
Самассеку
13
Руди
24
Сков
9
Бебу
22
Адамян
27
Крамарич
3-3-1-2-1
40
Коубек
57
Иаго
6
Гаувелеув
4
Едвай
2
Лихтштайнер
8
Хедира
30
Макс
10
Байер
5
Рихтер
97
Йенсен
7
Нидерлехнер
Остались в запасе
Хоффенхайм
Аугсбург
14
Кристоф Баумгартнер
АП
20
Филипп Пентке
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
18
Деннис Гайгер
ЦП
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
28
Андре Хан
ПВ
16
Андреас Люте
ВР
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Остались в запасе
14
Кристоф Баумгартнер
АП
20
Филипп Пентке
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
18
Деннис Гайгер
ЦП
9
Юрген Локадия
ЦФ
Остались в запасе
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
28
Андре Хан
ПВ
16
Андреас Люте
ВР
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Главный тренер
Мартин Шмидт
Статистика матча Хоффенхайм - Аугсбург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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