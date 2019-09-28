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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Байер
Аугсбург - Байер: обзор матча 28 сентября 2019
Аугсбург
28.09.2019, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
0 : 3
Завершен
Байер
34'
Ф. Нидерлехнер (АГ)
76'
К. Фолланд
84'
К. Хаверц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Байер
84'
ГОЛ! 0:3!
К. Хаверц
Пас отдал
Н. Амири
76'
ГОЛ! 0:2!
К. Фолланд
Пас отдал
К. Хаверц
Желтая карточка
Ю. Шибер
75'
Желтая карточка
Р. Варгас
63'
Желтая карточка
Ш. Лихтштайнер
45'
+1
34'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Ф. Нидерлехнер
Желтая карточка
Ф. Макс
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
57
Иаго
ЛЗ
30
Филипп Макс
ЛЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
8
Рани Хедира
ОП
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
10
Надим Амири
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Аугсбург
16
Андреас Люте
ВР
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
30
Ян Моравек
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
97
Фредрик Йенсен
АП
28
Андре Хан
ПВ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
18
Венделл
ЛЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
10
Паулиньо
ЛВ
26
Керем Демирбай
ЦП
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
3-3-1-2
40
Коубек
4
Едвай
39
Оксфорд
2
Удуохай
30
Макс
8
Хедира
57
Иаго
11
Варгас
27
Финнбогасон
7
Нидерлехнер
4-1-2-3
1
Градецки
8
Вайзер
15
Драгович
5
Бендер
24
Синкгравен
14
Баумгартлингер
10
Амири
20
Арангис
29
Хаверц
27
Аларио
31
Фолланд
Остались в запасе
Аугсбург
Байер
28
Андре Хан
ПВ
97
Фредрик Йенсен
АП
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
16
Андреас Люте
ВР
30
Ян Моравек
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
19
Мусса Диаби
ЛВ
10
Паулиньо
ЛВ
28
Рамазан Озкан
ВР
18
Венделл
ЛЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
26
Керем Демирбай
ЦП
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
28
Андре Хан
ПВ
97
Фредрик Йенсен
АП
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
16
Андреас Люте
ВР
30
Ян Моравек
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Остались в запасе
19
Мусса Диаби
ЛВ
10
Паулиньо
ЛВ
28
Рамазан Озкан
ВР
18
Венделл
ЛЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
26
Керем Демирбай
ЦП
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Аугсбург - Байер
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Стадион:
Аугсбург Арена
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