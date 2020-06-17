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Аугсбург - Хоффенхайм
Аугсбург - Хоффенхайм: обзор матча 17 июня 2020
Аугсбург
17.06.2020, среда, 21:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
1 : 3
Завершен
Хоффенхайм
69'
Р. Варгас
59'
М. Даббур
62'
М. Даббур
89'
И. Бебу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Хоффенхайм
Желтая карточка
А. Хан
90'
+2
90'
Замена
Э. Бичакчич
️️️️
Р. Сков
90'
Замена
С. Цубер
️️️️
С. Руди
89'
ГОЛ! 1:3!
И. Бебу
Замена
Р. Оксфорд
️️️️
Ф. Макс
83'
Замена
Р. Фрамбергер
️️️️
Т. Едвай
83'
Замена
А. Хан
️️️️
Д. Байер
83'
Желтая карточка
Т. Едвай
81'
73'
Замена
М. Байер
️️️️
М. Даббур
ГОЛ! 1:2!
Р. Варгас
Пас отдал
Э. Левен
69'
Замена
М. Рихтер
️️️️
Ш. Лихтштайнер
65'
Замена
Ф. Нидерлехнер
️️️️
А. Финнбогасон
65'
62'
ГОЛ! 0:2!
М. Даббур
59'
ГОЛ! 0:1!
М. Даббур
Пас отдал
П. Кадержабек
54'
Замена
И. Бебу
️️️️
Я. Брун-Ларсен
46'
Желтая карточка
М. Даббур
46'
Замена
А. Крамарич
️️️️
К. Баумгартнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
16
Андреас Люте
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ЦЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
10
Даниэль Байер
ЦП
11
Карлос Груэсо
ЦП
23
Эдуард Левен
ЦП
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
27
Флориан Гриллич
ОП
18
Диадай Самассеку
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
24
Роберт Сков
ПВ
9
Мунас Даббур
ЦФ
Главный тренер
Марцель Рапп
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
28
Андре Хан
ПВ
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
5
Марко Рихтер
ПВ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Хоффенхайм
20
Филипп Пентке
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
9
Ильяс Бебу
ПВ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
3-2-3-1-1
16
Люте
6
Гаувелеув
17
Сухи
4
Едвай
30
Макс
2
Лихтштайнер
10
Байер
11
Груэсо
23
Левен
11
Варгас
27
Финнбогасон
3-2-1-3-1
1
Бауманн
3
Кадержабек
4
Пош
21
Хюбнер
27
Гриллич
18
Самассеку
13
Руди
24
Сков
14
Баумгартнер
7
Брун-Ларсен
9
Даббур
10
Байер
28
Хан
28
Хан
10
Байер
2
Лихтштайнер
5
Рихтер
5
Рихтер
2
Лихтштайнер
4
Едвай
32
Фрамбергер
32
Фрамбергер
4
Едвай
30
Макс
39
Оксфорд
39
Оксфорд
30
Макс
27
Финнбогасон
7
Нидерлехнер
7
Нидерлехнер
27
Финнбогасон
7
Брун-Ларсен
9
Бебу
9
Бебу
7
Брун-Ларсен
24
Сков
4
Бичакчич
4
Бичакчич
24
Сков
13
Руди
7
Цубер
7
Цубер
13
Руди
14
Баумгартнер
27
Крамарич
27
Крамарич
14
Баумгартнер
9
Даббур
14
Байер
14
Байер
9
Даббур
Остались в запасе
Аугсбург
Хоффенхайм
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
8
Рани Хедира
ОП
40
Томаш Коубек
ВР
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
Главный тренер
Хайко Херрлих
20
Филипп Пентке
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
Главный тренер
Марцель Рапп
Остались в запасе
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
8
Рани Хедира
ОП
40
Томаш Коубек
ВР
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
Остались в запасе
20
Филипп Пентке
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Главный тренер
Марцель Рапп
Статистика матча Аугсбург - Хоффенхайм
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
Аугсбург Арена
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