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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Кельн
Аугсбург - Кельн: обзор матча 07 июня 2020
Аугсбург
07.06.2020, воскресенье, 19:00
Германия. Бундеслига, 30 тур
1 : 1
Завершен
Кельн
88'
Ф. Макс
86'
А. Модест
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Кельн
90'
Желтая карточка
Й. Хектор
ГОЛ! 1:1!
Ф. Макс
Пас отдал
Р. Фрамбергер
88'
86'
ГОЛ! 0:1!
А. Модест
Пас отдал
И. Якобс
82'
Замена
А. Модест
️️️️
Д. Кордоба
Замена
А. Финнбогасон
️️️️
Ф. Нидерлехнер
76'
Замена
Э. Левен
️️️️
Р. Варгас
76'
71'
Замена
Э. Реджбечай
️️️️
М. Ут
Желтая карточка
Р. Фрамбергер
51'
46'
Замена
М. Хегер
️️️️
Э. Скири
28'
Замена
Н. Каттербах
️️️️
Б. Шмитц
Пенальти не реализован!
Ф. Нидерлехнер
27'
25'
Желтая карточка
М. Ут
15'
Желтая карточка
Б. Шмитц
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
16
Андреас Люте
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
11
Карлос Груэсо
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
8
Рани Хедира
ОП
2
Феликс Удуохай
ЦП
5
Марко Рихтер
ПВ
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
6
Эйе Скири
ОП
13
Марк Ут
ЦП
5
Рафаэль Чикош
ЦП
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ЦЗ
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
23
Эдуард Левен
ЦП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
6
Марко Хегер
ОП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
29
Ян Тильманн
ПВ
27
Антони Модест
ЦФ
4-1-1-3-1
16
Люте
30
Макс
4
Едвай
11
Груэсо
32
Фрамбергер
8
Хедира
2
Удуохай
11
Варгас
5
Рихтер
37
Саренрен-Баце
7
Нидерлехнер
4-1-2-2-1
1
Хорн
22
Шмитц
3
Эхизибуе
37
Ляйстнер
14
Хектор
6
Скири
13
Ут
5
Чикош
11
Кайнц
4
Якобс
9
Кордоба
11
Варгас
23
Левен
23
Левен
11
Варгас
7
Нидерлехнер
27
Финнбогасон
27
Финнбогасон
7
Нидерлехнер
22
Шмитц
3
Каттербах
3
Каттербах
22
Шмитц
6
Скири
6
Хегер
6
Хегер
6
Скири
13
Ут
37
Реджбечай
37
Реджбечай
13
Ут
9
Кордоба
27
Модест
27
Модест
9
Кордоба
Остались в запасе
Аугсбург
Кельн
39
Георг Тигль
ПЗ
40
Томаш Коубек
ВР
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ЦЗ
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
29
Ян Тильманн
ПВ
18
Томас Кесслер
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Остались в запасе
39
Георг Тигль
ПЗ
40
Томаш Коубек
ВР
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ЦЗ
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Остались в запасе
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
29
Ян Тильманн
ПВ
18
Томас Кесслер
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Статистика матча Аугсбург - Кельн
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
Аугсбург Арена
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