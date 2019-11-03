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Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Шальке-04
Аугсбург - Шальке-04: обзор матча 03 ноября 2019
Аугсбург
03.11.2019, воскресенье, 20:00
Германия. Бундеслига, 10 тур
2 : 3
Завершен
Шальке-04
38'
Д. Байер
60'
А. Финнбогасон (П)
45+1'
Ш. Лихтштайнер (АГ)
71'
О. Кабак
82'
А. Арит
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Шальке-04
90'
+5
Желтая карточка
А. Нюбель
Желтая карточка
Р. Варгас
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
А. Шепф
Желтая карточка
Р. Хедира
90'
85'
Замена
Г. Бургшталлер
️️️️
М. Ут
Замена
М. Грегоритч
️️️️
Д. Байер
85'
82'
ГОЛ! 2:3!
А. Арит
Замена
Иаго
️️️️
Ф. Нидерлехнер
78'
75'
Замена
А. Шепф
️️️️
Б. Раман
71'
ГОЛ! 2:2!
О. Кабак
Пас отдал
Д. Калиджиури
Желтая карточка
Д. Байер
70'
Замена
Р. Оксфорд
️️️️
М. Рихтер
68'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Финнбогасон
60'
57'
Желтая карточка
У. МакКенни
45'
+1
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Ш. Лихтштайнер
ГОЛ! 1:0!
Д. Байер
Пас отдал
М. Рихтер
38'
35'
Желтая карточка
О. Маскарель
23'
Желтая карточка
Д. Калиджиури
9'
Замена
Д. Калиджиури
️️️️
С. Сане
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
8
Рани Хедира
ОП
10
Даниэль Байер
ЦП
5
Марко Рихтер
ПВ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
8
Омар Маскарель
ОП
8
Суат Сердар
ЦП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
77
Амин Арит
АП
14
Бенито Раман
ЦФ
13
Марк Ут
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Аугсбург
16
Андреас Люте
ВР
57
Иаго
ЛЗ
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
30
Ян Моравек
ЦП
28
Андре Хан
ПВ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
Шальке-04
1
Маркус Шуберт
ВР
11
Фабиан Резе
ЛВ
18
Алессандро Шепф
ЦП
10
Нассим Буджеллаб
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
39
Рабби Матондо
ПВ
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
4-1-1-2-2
40
Коубек
30
Макс
4
Едвай
2
Удуохай
2
Лихтштайнер
8
Хедира
10
Байер
11
Варгас
5
Рихтер
7
Нидерлехнер
27
Финнбогасон
4-1-2-1-2
1
Нюбель
3
Кенни
5
Кабак
26
Сане
5
Очипка
8
Маскарель
8
Сердар
22
МакКенни
77
Арит
13
Ут
14
Раман
7
Нидерлехнер
57
Иаго
57
Иаго
7
Нидерлехнер
5
Рихтер
39
Оксфорд
39
Оксфорд
5
Рихтер
10
Байер
11
Грегоритч
11
Грегоритч
10
Байер
26
Сане
20
Калиджиури
20
Калиджиури
26
Сане
14
Раман
18
Шепф
18
Шепф
14
Раман
13
Ут
9
Бургшталлер
9
Бургшталлер
13
Ут
Остались в запасе
Аугсбург
Шальке-04
28
Андре Хан
ПВ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
16
Андреас Люте
ВР
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
30
Ян Моравек
ЦП
16
Серхио Кордова
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
39
Рабби Матондо
ПВ
22
Левент Мерджан
АП
11
Фабиан Резе
ЛВ
1
Маркус Шуберт
ВР
10
Нассим Буджеллаб
ЦП
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Остались в запасе
28
Андре Хан
ПВ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
16
Андреас Люте
ВР
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
30
Ян Моравек
ЦП
16
Серхио Кордова
ЦФ
Остались в запасе
39
Рабби Матондо
ПВ
22
Левент Мерджан
АП
11
Фабиан Резе
ЛВ
1
Маркус Шуберт
ВР
10
Нассим Буджеллаб
ЦП
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Главный тренер
Давид Вагнер
Статистика матча Аугсбург - Шальке-04
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
Аугсбург Арена
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