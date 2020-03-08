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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Аугсбург
Бавария - Аугсбург: обзор матча 08 марта 2020
Бавария
08.03.2020, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
2 : 0
Завершен
Аугсбург
53'
Т. Мюллер
90+1'
Л. Горецка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Аугсбург
ГОЛ! 2:0!
Л. Горецка
Пас отдал
С. Гнабри
90'
+1
Желтая карточка
Т. Алькантара
85'
Замена
Х. Мартинес
️️️️
Т. Алькантара
85'
Замена
Л. Эрнандес
️️️️
Ф. Коутиньо
84'
80'
Замена
Ф. Удуохай
️️️️
Т. Едвай
75'
Замена
А. Финнбогасон
️️️️
Э. Левен
Замена
Л. Горецка
️️️️
Д. Зиркзее
70'
67'
Замена
Р. Варгас
️️️️
Ф. Макс
ГОЛ! 1:0!
Т. Мюллер
Пас отдал
Д. Боатенг
53'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Аугсбург
16
Андреас Люте
ВР
57
Иаго
ЛЗ
30
Филипп Макс
ЛЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
10
Даниэль Байер
ЦП
23
Эдуард Левен
ЦП
5
Марко Рихтер
ПВ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
88
Хави Мартинес
ОП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
11
Карлос Груэсо
ЦП
28
Андре Хан
ПВ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Нойер
19
Дэвис
5
Алаба
17
Боатенг
28
Павар
6
Киммих
6
Алькантара
11
Коутиньо
7
Гнабри
11
Зиркзее
13
Мюллер
3-3-2-1-1
16
Люте
57
Иаго
6
Гаувелеув
4
Едвай
32
Фрамбергер
8
Хедира
30
Макс
10
Байер
23
Левен
5
Рихтер
7
Нидерлехнер
11
Коутиньо
21
Эрнандес
21
Эрнандес
11
Коутиньо
6
Алькантара
88
Мартинес
88
Мартинес
6
Алькантара
11
Зиркзее
27
Горецка
27
Горецка
11
Зиркзее
30
Макс
11
Варгас
11
Варгас
30
Макс
4
Едвай
2
Удуохай
2
Удуохай
4
Едвай
23
Левен
27
Финнбогасон
27
Финнбогасон
23
Левен
Остались в запасе
Бавария
Аугсбург
26
Свен Ульрайх
ВР
20
Альваро Одриосола
ПЗ
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
28
Андре Хан
ПВ
40
Томаш Коубек
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
11
Карлос Груэсо
ЦП
16
Серхио Кордова
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
20
Альваро Одриосола
ПЗ
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
Остались в запасе
28
Андре Хан
ПВ
40
Томаш Коубек
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
11
Карлос Груэсо
ЦП
16
Серхио Кордова
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Мартин Шмидт
Статистика матча Бавария - Аугсбург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Главный судья:
Бибиана Штайнхаус
(Ганновер)
Стадион:
Альянц Арена
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